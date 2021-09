Tutte le nuove uscite Netflix di ottobre 2021

Inizia un nuovo mese e Netflix è pronta a regalarci nuove storie da seguire in streaming sul suo catalogo. Tra i titoli più attesi e promettenti del mese di ottobre 2021 c'è senza dubbio la nuova miniserie Maid tratta dal romanzo di Stephanie Land "Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre", la terza stagione di You, la nuova serie con Gwyneth Paltrow Sesso, amore e gossip, la nuova serie animata Inside Job, la nuova e innovativa miniserie drammatica Colin in bianco e nero e tanto altro ancora. Ecco allora l'elenco di tutte le nuove serie tv in uscita su Netflix a ottobre 2021 per restare sempre aggiornati sulle novità della piattaforma di streaming e capire cosa aspettarsi da questo nuovo mese in fatto di serie tv.

Maid (1 ottobre)

Iniziamo con Maid, l'attesissima nuova serie drammatica ispirata alla vita di Stephanie Land, raccontata nell'autobiografica "Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre", entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Questa nuova serie Netflix racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

You 3 (15 ottobre)

A ottobre torna anche You con la terza stagione. La storia riprenderà da dove era stata lasciata alla fine della seconda stagione con Joe e Love appena sposati e con un bambino, che si trasferiscono nella soleggiata comunità di Madre Linda nella California del Nord, dove sono circondati da privilegiati imprenditori dell'high tech, mamme blogger moraliste e biohacker famosi su Instagram. Joe si impegna a fondo nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme la letale impulsività di Love... per non parlare delle questioni di cuore. E se la vicina di casa fosse la donna dei suoi sogni? Scappare da una gabbia nel seminterrato è una cosa, ma essere imprigionato in un matrimonio "perfetto" con una moglie che conosce tutti i tuoi trucchetti? Quella sarà una fuga molto più complicata.

Sesso, amore e gossip (21 ottobre)

Non manca un po' di gossip nel prossimo mese con la nuova serie Sesso, amore e gossip con un nome d'eccezione del mondo cinematografico: Gwyneth Paltrow che, con il suo team seguirà una serie di coppie coraggiose che hanno scelto di partecipare a lezioni di esperti per imparare metodi per migliorare le loro relazioni grazie a un sesso più piacevole e a un'intimità più profonda.

Inside Job (22 ottobre)

Ottobre porta novità anche a tutti gli appassionati di serie animate con l'uscita di Inside Job, una commedia per adulti sul governo ombra e su un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l'asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.

Colin in bianco e nero (29 ottobre)

Dagli ideatori Ava DuVernay e Colin Kaepernick arriva a ottobre 2021 Colin in bianco e nero, un'innovativa miniserie drammatica che racconta l'ingresso nell'età adulta di Kaepernick mentre affronta gli ostacoli legati a etnia, classe e cultura in quanto bambino nero adottato da una famiglia bianca. Colin in bianco e nero annovera Jaden Michael nel ruolo del giovane Colin prima della scalata ai vertici del football americano come quarterback nella NFL e prima di diventare icona culturale e attivista; Nick Offerman e Mary-Louise Parker nei ruoli dei suoi genitori benintenzionati Rick e Teresa; e Colin Kaepernick in persona, il narratore ai giorni nostri della sua stessa storia che guida il pubblico attraverso una variopinta serie di contesti storici e contemporanei. Per capire Kaepernick bisogna conoscere Colin.

Tutte le nuove uscite Netflix di ottobre 2021

1 ottobre

Oats Studios, Stagione 1

Seinfield, Stagioni 1 – 9

Maid, Miniserie

Gatte per magia, Stagione 1

4 ottobre

On my block, Stagione 4

5 ottobre

Remeber you, Stagione 1

6 ottobre

La vendetta delle Juana, Stagione 1

7 ottobre

Il codice da un miliardo di dollari, Miniserie

L'ingegno dello yakiza casalingo, Stagione 2

8 ottobre

Altro che caffè, Stagione 3

Pretty smart, Stagione 1

9 ottobre

Hometown cha cha cha, Stagione 1

11 ottobre

Il club delle babysitter, Stagione 2

14 ottobre

Another life, Stagione 2

15 ottobre

Little things, Stagione 4

My name, Stagione 1

You, Stagione 3

16 ottobre

Misfit – fuori posto, la serie, Stagione 1

22 ottobre

Locke and Key, Stagione 2

More than blue la serie, Stagione 1

Dynasty, Stagione 4

23 ottobre

The office, Stagione 1 – 9

27 ottobre

Sintonia Stagione 2

28 ottobre

Luis Miguel la serie, Stagione 3

29 ottobre