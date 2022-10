Quattro film e il gran finale di serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Sembra incredibile, dopo anni di progetti, voci e soprattutto attesa, ma finalmente ci siamo: oggi è il giorno dell'uscita dell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione della serie tv Gli Anelli del Potere.

I nostri consigli streaming per questo week end su Prime Video potrebbero anche finire qui, ma noi vi suggeriamo anche quattro film per il "dopo". Due sono novità del catalogo, ovvero l'italiano Backstage, sul mondo dello spettacolo, e il western moderno di The Last Son.

Due anche i titoli in scadenza, che quindi vi conviene vedere il prima possibile: da una parte il giapponese Un affare di famiglia, dall'altra l'italiano Morrison, diretto da Federico Zampaglione e con protagonista Lorenzo Zurzolo, ovvero Daniele di Prisma. Buone visioni e buon week end!

Gli Anelli del Potere episodio 8 (serie tv 2022) - data di uscita 14 ottobre ore 6.00

Il gran finale di stagione è finalmente arrivato, e probabilmente faremo infine la conoscenza di Sauron. Vi suggeriamo di dare un'occhiata al trailer ufficiale dell'ultimo episodio della stagione 1.

The Last Son (film 2021) - data di uscita 11 ottobre

Selvaggio West. Isac Lemay è un pistolero che non teme niente e nessuno fino al giorno in cui un indovino gli rivela una terribile profezia: dovrà morire per mano di uno dei suoi figli. Dopo aver trovato e ucciso tutti gli eredi, finalmente trova anche il figlio Cal, un fuorilegge in preda ad una furia omicida. La posta in gioco è definitiva: uccidere il proprio figlio o morire.

Backstage - Dietro le quinte (film Exclusive) - data di uscita 13 ottobre

111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Hanno talento, determinazione e hanno tutti lo stesso sogno: diventare artisti di successo. Vengono scelti in nove, ma l'emozione dura poco perché i ruoli disponibili sono soltanto quattro. Inizia così per loro una settimana di audizioni e prove senza sosta, una settimana per dimostrare al cinico regista James D'Onofrio chi davvero merita di far parte dello show. Canteranno fino a perdere la voce e balleranno fino allo sfinimento. Si sfideranno, saranno rivali, ma anche amici e complici nel percorso che li condurrà alla realizzazione del loro più grande desiderio. Qualunque cosa accadrà, le loro vite cambieranno per sempre.

Il film, girato interamente a Roma (tra le location principali anche il Teatro Sistina), racconta di un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano a colpi di canto e danza per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo. Ad interpretarli, nove attori alla loro prima esperienza cinematografica, scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia: Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi. A completare il cast, Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.

Un affare di famiglia (film 2018) - data di scadenza 14 ottobre

Dopo uno dei loro furti, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina. Dapprima riluttante ad accoglierla, la moglie di Osamu acconsente ad occuparsi di lei dopo aver appreso le difficoltà che la aspettano. Benché la famiglia sia così povera sembrano vivere felici insieme finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti nascosti che mettono alla prova i legami che li uniscono...

Morrison (film 2021) - data di scadenza 17 ottobre

Lodo ha vent’anni e vive le difficoltà della sua età, tra un difficile rapporto con il padre e il tentativo di conquistare Giulia, la sua coinquilina di cui è follemente innamorato. Si esibisce con i MOB, una band indie, in un leggendario locale romano: il Morrison. Un giorno, casualmente, la strada di Lodo incrocia quella di Libero Ferri, ex rockstar dalla carriera in stallo.

