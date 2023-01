Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Una settimana nostalgica, quella che inizia oggi, per gli abbonati di Prime Video: basta guardare ai titoli delle ultime uscite e dei contenuti in scadenza per rendersene conto.

Tra le novità del catalogo, infatti, ci sono le stagioni dalla 5 alla 10 di Un medico in famiglia, uno speciale incontro tra due icone degli anni '80 come Lupin e Occhi di gatto, e il ritorno di Jennifer Lopez con il film Un matrimonio esplosivo.

Tra i titoli in scadenza, invece, vi segnaliamo la serie tv di Stargate, il film Vice con Christian Bale e, infine, due film in tema con la Giornata della memoria del 27 gennaio. A voi la scelta e buona settimana!

Un medico in famiglia (serie tv, stagioni 5-10) - data di uscita 22 gennaio

Dietro la villetta dei Martini è stato costruito un comprensorio di abitazioni. Il costruttore, socio del compagno di Nilde, è fuggito con i fondi lasciando l’impresa incompiuta. Per salvare figlia e genero dal fallimento, Libero si attiva cercando di vendere le villette entro un mese, data in cui altrimenti verrà formalizzata l’acquisizione da parte di un manager che intende costruirci un outlet.

Un matrimonio esplosivo (film Original) - data di uscita 27 gennaio

In Un matrimonio esplosivo, Darcy e Tom riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. “Finchè morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda.

Il film è diretto da Jason Moore e scritto da Mark Hammer. Il cast annovera Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D'Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz. Durata: 100 minuti.

Lupin III vs Occhi di Gatto (film animato Exclusive) - data di uscita 27 gennaio

Sheila, Kelly e Tati sono sorelle e gatte-ladre. Trafugano un dipinto da un museo nello stesso momento in cui Lupin III compare per rubarne un altro. Entrambi fanno parte della serie “La Ragazza e i Fiori” di Michael Heinz. I quadri sono preziosi indizi che aiuteranno le ragazze a ritrovare il padre scomparso. Quando scoprono che Lupin ha lo stesso obiettivo, la scintilla accende i loro animi. Il voice cast è composto da: Stefano Onofri (Lupin III), Alessandro D'Errico (Jigen), Davide Perino (Goemon), Alessandra Korompay (Fujiko), Rodolfo Bianchi (Ispettore Zenigata), Domitilla D'Amico (Sheila), Elena Perino (Kelly), Emanuela Ionica (Tati), Emanuele Ruzza (Matthew).

Vice - L'uomo nell'ombra (film 2018) - data di scadenza 27 gennaio

Christian Bale nei panni di Dick Cheney, vice presidente USA nell'era George W. Bush. Da giovane stagista alla Casabianca, a strategico uomo ombra degli Stati Uniti.

Sopravvivere coi lupi (film 2007) - data di scadenza 29 gennaio

1940: i tedeschi invadono il Belgio. Misha ha sei anni ed è ebrea. I suoi genitori vengono deportati ma la piccola decide di andare alla disperata ricerca della mamma e del papà attraversando Germania, Polonia, Ucraina da un villaggio all'altro, rubando e nascondendosi: riesce a sopravvivere e a percorrere più di tremila chilometri a piedi tra mille privazioni e stenti.

Stargate SG-1 (serie tv, stagioni 1-9) - data di scadenza 30 gennaio

Il colonnello Jack O’Neill (Richard Dean Anderson) e il suo team formato da Daniel Jackson (Michael Shanks), Teal'c (Christopher Judge), e il cap. Samantha Carter (Amanda Tapping), vogliono esplorare i misteri dello Stargate e i nuovi mondi.

L'uomo dal cuore di ferro (film 2019) - data di scadenza 30 gennaio

L'incredibile storia vera del più crudele gerarca del Terzo Reich: l'uomo dal cuore di ferro, il macellaio di Praga, la bestia bionda. Tre modi diversi per indicare lo stesso uomo: Reinhard Heydrich, braccio destro di Himmler e ammirato da Hitler per la ferocia delle sue azioni. Al suo arrivo a Praga, il 27 maggio 1942, due paracadutisti organizzano un piano per fermarlo. Con Rosamund Pike.

