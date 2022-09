House of the Dragon, dove guardare il primo episodio gratis (e legalmente)

Se ne sono accorti in pochi, a giudicare dai numeri relativamente bassi delle visualizzazioni (al momento poco più di 70 mila), ma da qualche giorno su YouTube è disponibile The Heirs of Dragon - Gli Eredi del Drago, il primo episodio di House of the Dragon, la serie tv spinoff e prequel di Game of Thrones.

Dove vedere l'episodio 1 di HotD gratis

Come noto, la serie tv in Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW, dove gli episodi escono il lunedì alle 3 di notte in contemporanea con gli USA, solo nella versione originale con sottotitoli in italiano, mentre le puntate doppiate in italiano escono una settimana dopo.

Quindi, se non siete abbonati a Sky o a NOW, non c'è modo di vedere questa serie (a meno di streaming illegali). Ma se siete indecisi sulla possibilità di abbonarvi proprio per vedere House of the Dragon, ecco un modo per decidere a ragion, o meglio a premier veduta.

Sky Italia, infatti, ha pubblicato su YouTube tutta la prima puntata integrale doppiata in italiano, cos' da farsi un'idea di quello che racconta la nuova serie fantasy di HBO tratta dall'universo letterario di George RR Martin. Senza ulteriori indugi, eccovi il link al video su YouTube.