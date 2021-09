LOL 2: quando esce, concorrenti, presentatori e cosa c'è da sapere

Che LOL 2 si faccia è ormai scontato e ufficiale: lo show più divertente degli ultimi anni non poteva rimanere senza una nuova edizione. Ecco tutto quello che c'è da sapere, aggiornato in tempo reale, su cosa, o meglio su chi vedremo nella seconda stagione della serie comica di Amazon Prime Video.

Lol 2: chi presenta lo show?

Si era diffusa la voce che anche per LOL 2 sarebbero stati confermati come presentatori sia Fedez sia Mara Maionchi. Il cantante ha confermato, condividendo il divertente messaggio ricevuto da Amazon: "Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di Lol. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia, ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato".

Per quanto riguarda Mara Maionchi, in un primo momento sembrava aver confermato lei stessa la sua presenza, in occasione di un'intervista al festival della televisione di Dogliani, ma poi Mara Maionchi ha pubblicato una smentita in una story di Instagram

"Non vedo comunque l'ora di vedere cosa ha in serbo la seconda stagione" ha scritto Maionchi, che quindi lascia il timone a Fedez (e a un nuovo presentatore?).

I concorrenti di LOL 2

Ancor più interessante, con tutto il rispetto per i conduttori, è sapere quali saranno i personaggi che si sfideranno per trattenere le risate e far ridere gli altri.

Secondo la rivista Chi, dovrebbero esserci Claudio Bisio (da noi pronosticato già mesi fa), il Mago Forest e anche Angelo Duro, che però ha rifiutato. Inoltre, sempre secondo Chi, Amazon avrebbe proposto di partecipare anche a un personaggio che non fa il comico di professione, ma che a simpatia irresistibile ha pochi rivali, ovvero l'ex calciatore Antonio Cassano (e avevamo fatto anche il suo nome, ipotizzando un'edizione speciale di LOL composta solo da ex giocatori).

Quando inizia LOL 2

Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma al momento la sensazione è che LOL 2 possa arrivare su Prime Video già nel 2021, tra novembre e dicembre.