Le serie da vedere su Netflix a San Valentino che siate single, in crisi o con le farfalle nello stomaco

Fedeltà, Guida astrologica per cuori infranti, Sex/Life

È arrivato anche quest'anno il tanto atteso/odiato San Valentino, la festa degli innamorati. Se c'è chi aspetta il 14 febbraio tutto l'anno per poter organizzare una cenetta romantica con il proprio partner e ricevere qualche bel regalo, c'è chi questa festa, di cui la società ci marcia su un bel po', non la sopporta proprio. E poi ci sono i single che vedono lo spendere il San Valentino da soli come l'ennesimo fallimento della loro vita. Ecco, che facciate parte di quest'ultima categoria o che abbiate le farfalle nello stomaco ma anche se siete in crisi con la vostra coppia ecco qualche consiglio seriale per il giorno di San Valentino. Ce n'è per tutti i gusti, per gli eterni romanticoni, per chi l'amore lo vede con più concretezza, per chi, invece, ha voglia di qualcosa di più piccante e anche per quelli che sono convinti che il loro destino amoroso sia scritto nelle stelle.

Per chi sogna l'amore da favola: Jane the Virgin

Jane the Virgin è la serie perfetta per tutti quelli che sognano l'amore da favola, quello romantico, scritto nel destino, quello dei romanzi d'amore dove, nonostante le difficoltà lungo il cammino, i due innamorati non possono non finire insieme e vivere per sempre felici e contenti. In più, se ci mettiamo dentro un bel pizzico di ironia, un'atmosfera alla soap opera, una protagonista per metà americana e per metà ispanica e un incidente di percorso che la renderà incinta pur essendo lei vergine, l'intrattenimento è fatto.

Per chi ama l'amore concreto: Fedeltà

Se, invece, siete persone che l'amore lo vivono con i piedi per terra e non amano molto i fronzoli del romanticismo allora Fedeltà è la serie giusta per voi. Al di là del discorso sul tradimento e, appunto, la fedeltà, questa serie tratta dal romanzo omonimo di Marco Missiroli saprà trascinarvi nei reali problemi con cui una coppia, inevitabilmente, dovrà confrontarsi nel corso di una relazione a lungo termine. Intensa, emozionante, incredibilmente reale, questa serie è perfetta per chi vive l'amore per quello che è, un difficilissimo cercare di tenere insieme due vite e farle sviluppare senza prendere direzioni diverse.

Per chi ha voglia di qualcosa di più piccante: Sex/Life

E poi c'è chi l'amore ama viverlo per il suo lato passionale, chi ha voglia di qualcosa di un po' più piccante del solito e in questo caso, la serie consigliata è Sex/Life, la storia di un triangolo amoroso che ha lasciato il segno per aver puntato l'attenzione sul desiderio femminile. Con scene hot e molti spunti di riflessione, questa serie può intrattenere, divertire e far riflettere allo stesso tempo e quale giorno migliore per farlo se non San Valentino?

Per chi crede che l'amore sia scritto nelle stelle: Guida astrologica per cuori infranti

E infine, per tutti gli appassionati di oroscopo lì fuori, se siete convinti che una persona del segno dei pesci non potrebbe mai stare con qualcuno del leone perché troppo diversi, Guida astrologica per cuori infranti è la serie per voi. Un racconto leggero e divertente di quanto le stelle possano incidere sull'amore e di come, a volte, ci facciamo condizionare più dallo zodiaco che da quello che sentiamo davvero nel cuore.

