Stranger Things, parla David Harbour: "È ora che la serie finisca"

Mentre tutti stanno aspettando la nuova stagione di Stranger Things, David Harbour, l'interprete dello sceriffo Jim Hopper, sembra proprio avere le idee chiare sulla serie Netflix dei fratelli Duffer: "É giusto che finisca". Presente nel cast del colosso Netflix dal 2016, David è pronto a lasciare per sempre il personaggio che gli ha regalato la popolarità e non vede l'ora di "uscire dal nido" di Stranger Things per tuffarsi in nuovi personaggi e nuove storie. A raccontarlo è stato lui stesso durante un'intervista con il Discussing Film sul suo nuovo film, sempre per Netflix, Un fantasma in casa, dove ha specificato di guardare già oltre Stranger Things che, con la quinta stagione giungerà al suo finale.

"Quando ho iniziato la serie non avrei mai voluto finisse - rivela David -. Penso sia una serie grandiosa e che lo sia stata anche quando non ero ancora nel cast ma adesso, dopo quasi nove anni, penso sia ora che finisca. Per me sarà un addio agrodolce, c'è tristezza da un lato ma siamo anche tutti cresciuti e per noi è tempo di lasciare il nido e provare altre cose e nuovi progetti ed è giusto anche che i fratelli Duffer provino cose diverse".

Cosa dobbiamo aspettarci dal finale di Stranger Things

Come sarà il finale di Stranger Things? Una cosa è certa, i creatori della serie hanno pianificato tutto nel minimo dettaglio e sono pochissimi quelli che sanno davvero come andrà a finire la storia di Undici e dei suoi compagni di avventura di Hawkins. Inoltre, i dirigenti di Netflix, hanno ammesso di essersi commossi quando hanno ascoltato il pitch degli sceneggiatori sul finale di serie, quindi, sembra proprio che possiamo aspettarci un gran ben finale di Stranger Things.