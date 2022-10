The Witcher cambia attore protagonista, Henry Cavill non sarà più Geralt Di Rivia

Anche una notizia buona c'è, e cioè il fatto che The Witcher è stata rinnovata per una quarta stagione, i fan della serie Netflix dovranno prepararsi a un grande cambiamento nel cast della serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski che non molti apprezzeranno. Il protagonista Geralt Di Rivia, che ha sempre avuto il volto di Henry Cavill, nella quarta stagione della serie verrà interpretato da un altro attore, Liam Hemsworth. Un vero e proprio shock per i numerosissimi fan di questa serie che da ben due stagioni è stata rappresentata proprio da Cavill. Ad annunciare questa grande novità del cast della serie è stato lo stesso Cavill in un post su Instagram. Ma entriamo più nel dettaglio.

L'annuncio dell'uscita di scena di Henry Cavill da The Witcher 4

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato ricco di mostri e di avventure e, purtroppo, deporrò il mio medaglione e le mie spade prima della stagione 4", ha annunciato l'attore in una nota sulla sua pagina Instagram per poi aggiungere: “Al mio posto, ci sarà il fantastico Liam Hemsworth nel ruolo del Lupo Bianco. Passo il testimone con gratitudine per il tempo trascorso nei panni di Geralt e sono entusiasta di vedere la versione di Liam di questo uomo affascinante e pieno di sfumature. Liam, amico mio, questo personaggio ha una grande profondità, divertiti a immergerti in lui e vedere cosa riesci a trovare".

L'attore di Hunger Games ha poi dichiarato: "Sono onorato che Henry mi abbia passato le redini di questo personaggio permettendomi di impugnare la spada del Lupo Bianco nella sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e mi hai ispirato con la tua interpretazione di questo amato personaggio. Mi sento carico di responsabilità, ma sono entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher".

Quando esce The Witcher 3 su Netflix

La terza stagione di The Witcher debutterà sul catalogo Netflix nell'estate del 2023.