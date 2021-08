Un posto al sole, anticipazioni nuova stagione: cinque inattesi ritorni e un nuovo personaggio

La storica soap di Rai3 torna in onda dopo la pausa estiva a partire da lunedì 23 agosto

Un posto al sole torna in onda su Rai3 a partire dal 23 agosto 2021 con nuove puntate ricche di colpi di scena che, come sempre, terranno compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì, alle ore 20.40 circa. Le anticipazioni raccontano di una nuova stagione segnata da tantissime novità, a partire dagli inaspettati ritorni di personaggi che faranno la gioia degli affezionati telespettatori.

Un posto al sole, anticipazioni puntate della nuova stagione

In scena entrerà un nuovo personaggio interpretato da Mauro Recanati. Di lui si sa che farà parte dell’ambiente ospedaliero e potrebbe avere a che fare con Rossella… Il suo cuore tornerà a battere dopo la recente delusione di Patrizio?

Inoltre, si viene a sapere che torneranno alcuni vecchi protagonisti, come Beatrice Lucenti (Marina Crialesi), avvocatessa collega di Niko ed ex fidanzata. Sconosciute le dinamiche in cui verrà coinvolta, ma le sue vicende sono state sempre particolarmente significative nelle trame generali di Upas.

A sorpresa torna anche Alice (Fabiola Balestriere), figlia di Elena Giordano (quindi nipote di Marina) e Andrea Pergolesi, che pare debba essere coinvolta in una movimentata situazione insieme a Marina e a suo marito: la ragazza potrebbe svelare in anteprima il nome del nuovo testimonial del pastificio Rosato (Andrea Sannino), pubblicando sul web alcuni video rubati dal set. Fabrizio non sarà molto felice...

C'è poi il ritorno di Viviana Carlino (Angela Bertamino), di fatto già presente nella puntata finale della scorsa stagione. Aveva avuto una storia d'amore con Filippo a Tenerife, quando Sartori era in crisi con Serena. Filippo potrebbe innamorarsi di lei?

Anche Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) è già tornata in scena, ma la sua presenza si farà ancora più importante, poiché, già riavvicinata a Niko, farà una sorprendente rivelazione. A breve anche Adele Picardi (la madre di Susanna, interpretata da Sara Ricci) farà il suo ritorno, protagonista di una storia totalmente inedita.