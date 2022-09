Lo show di Alessandra Amoroso su Canale 5: la scaletta del concerto a San Siro

Oggi, 1° settembre, Canale 5 manda in onda "Alessandra Amoroso: Tutto accade a San Siro". Si tratta del concerto che l’artista pugliese ha tenuto lo scorso 13 luglio nell’imponente stadio di Milano. 30 canzoni, un’orchestra di 47 elementi e 42.000 spettatori. Scopriamo qualche curiosità e la scaletta dello spettacolo.

Alessandra Amoroso: Tutto accade a San Siro: anticipazioni

Il sogno di Alessandra Amoroso è diventato realtà: lo scorso 13 luglio ha calcato il palcoscenico dello Stadio San Siro di Milano. Uno show tutto suo, uno spettacolo di circa due ore e mezza dove l’artista di Galatina ha offerto ai suoi calorosi fan ben 30 canzoni, ovviamente in versione live. I tempi della vittoriosa partecipazione ad “Amici” (2009) sono lontani per Alessandra, che da giovane promettente può dire di avercela fatta, grazie ad un costante impegno ed una passione che non è mai venuta a mancare.

E dato che quelle sue prime esibizioni al cospetto della classe di Maria De Filippi avevano avuto come casa proprio Canale 5, la messa in onda del recente concerto, ribattezzato “Tutto accade” (dal titolo del suo album del 2021) sulla rete ammiraglia di Mediaset rappresenta una ideale chiusura del cerchio. Una serata indimenticabile, si diceva: per Alessandra ma anche per i 42.000 presenti, che hanno cantato a squarciagola i successi dalla loro cantante preferita.

La scaletta del concerto “Tutto accade” è così composta:

1 - AleAleAle

2 - Tutte le volte

3 - Il bisogno che ho di te

4 - Avrò cura di tutto

5 - La stessa

6 - Che sapore ha

7 - Un senso ed un compenso

9 - Buongiorno8. Canzone inutile

10 - Una strada per l’allegria

11 - Trova un modo

12 - Amore Puro / Difendimi per sempre con Dardust

13 - Segreto / Stella Incantevole

14 - Stupida / È vero che vuoi restare

15 - Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti

16 - Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

17 - Tutte le cose che io so

18 - Il nostro tempo

19 - Immobile

20 - Forza e coraggio

21 - Tutto Accade

22. - A tre passi da te con i Boomdabash

23 - Mambo Salentino con i Boomdabash

24 - Karaoke con i Boomdabash

25 - Simmetria dei desideri / Il mio stato di felicità

26 - Vivere a colori

27 - Comunque andare.

Bis:

28 - Piuma

29 - Camera 209

30 - Sorriso Grande

Dove vedere Alessandra Amoroso: Tutto accade a San Siro (1° settembre 2022)

Il concerto di Alessandra Amoroso dal titolo “Tutto accade” va in onda giovedì 1° settembre a partire dalle 21.20 su Canale 5. L’evento è visibile anche in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.