Antonella Clerici cacciata dalla Rai? La frecciata inaspettata in diretta, nel giorno delle nomine

In un momento di enorme rivoluzione in Rai - con il cambio dei vertici, l'addio di Fabio Fazio e la notizia delle dimissioni di Lucia Annunciata - Antonella Clerici non ha potuto non commentare quanto sta accadendo. Durante il suo programma, È sempre mezzogiorno, un piccolo inconveniente tecnico è servito da volano per una frecciata pungente al Governo di Giorgia Meloni.

Una collaboratrice di Clerici è dovuta intervenire per sistemare una parte del pavimento dello studio che si era scollato e Antonella invece di fare finta di nulla e continuare a condurre ha deciso di prendersi alcuni minuti e andare incontro alla signora che si stava occupando di sistemare il pavimento. "Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa", una frase lapidaria che non può che essere presa per quello che è ovvero un commento al vetriolo riguardo a quello che sta accadendo in Rai.

Dall'addio di Fazio non si parla di altro se non del futuro della Rai e dopo il via libera del Consiglio di amministrazione della Rai - proprio questa mattina, 25 maggio - il cambio ai vertici è stato ufficializzato. Non è un caso se la lettera di dimissioni di Lucia Annunziata è arrivata proprio oggi.