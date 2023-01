Matteo Messina Denaro, Rai e Mediaset cambiano palinsesto: tutte le variazioni

La notizia dell'arresto, dopo 30 anni di latitanza, di Matteo Messina Denaro ha sconvolto l'Italia. Era considerato tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo, fino a questa mattina quando è stato catturato in una clinica privata di Palermo, La Maddalena, dove era in cura.

In occasione di questa giornata che passerà alla storia sia Rai che Mediaset hanno modificato il loro palinsesto inserendo così degli speciali dedicati a Matteo Messina Denaro, al suo arresto e a Cosa Nostra.

Le modifiche al palinsesto Rai

Questa mattina Rai1 ha dedicato un'edizione speciale del Tg1 con l'arresto del mafioso. La diretta è andata in onda con la collaborazione del Tgr Sicilia.

Questa sera, a seguito della fiction Il nostro generale, andrà in onda su Rai1 - al posto di Cronache Criminali - uno speciale del Tg1 sull’operazione che ha portato alla cattura.

Su Rai3 l'edizione delle 12:00 sarà prolungata fino alle 13:00 così da offrire ai telespettatori collegamenti in diretta continui. Approfondimenti tematici sono in programma anche su RaiNews24 e RaiNews.it.

Le modifiche di Mediaset

Sui canali Mediaset la nozitia dell'arresto di Messina Denaro è stato dato da Francesco Vecchi durante Mattino 5, saltata la parte di solito condotta da Federica Panicucci per continuare ad informare gli spettatori.

Rete 4 si occuperà di Matteo Messina Denaro nella puntata, già in programma, di “Quarta Repubblica” con Nicola Porro.

Resta invece invariato l'appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip: questa sera quindi molto probabilmente spetterà a Alfonso Signorini comunicare dell'arresto di Messina Denero ai concorrenti del reality.

Gli speciali di Nove per l'arresto di Messina Denaro

Nel giorno della storica cattura del capomafia di Castelvetrano, Nove manda in onda due speciali: "Matteo Messina Denaro - Il Superlatitante" e "Mafia connection - Caccia all'ultimo padrino". Saranno disponibili in streaming su Discovery.

“Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante”, lo speciale prodotto da Videa Next Station, ripercorre l’ascesa del boss siciliano e indaga sulla rete di potere e imprenditoria che fino ad oggi ha finanziato e protetto la sua latitanza. La narrazione del giornalista Nello Trocchia è arricchita da intercettazioni, materiali inediti e interviste esclusive a collaboratori di giustizia, vittime e a chi lo ha conosciuto favorendo o contrastando il suo operato criminale. L’inchiesta racconta anche su quali settori dell’economia il boss siciliano ha messo le mani, garantendo al suo clan continui profitti illeciti.

“Caccia All’ultimo Padrino” è invece un espisodio della docu-inchiesta della serie in quattro parti “Mafia Connection”, condotta sempre dal giornalista Nello Trocchia, ricostruisce la storia del boss con un taglio che avvicina l’accuratezza dell’inchiesta giornalistica ad un linguaggio quasi cinematografico. Matteo Messina Denaro, in fuga dal 2 giugno 1993, è il boss di Castelvetrano di cui si era persa ogni traccia e su cui era attiva una rocambolesca caccia all’uomo. Catture mancate per un pelo, depistaggi e oscuri intrecci fra servizi segreti, mafia e massonerie.

In aggiornamento