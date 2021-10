Ascolti tv, chi ha vinto tra "Tale e Quale Show" e il "Gf Vip"

Chi ha vinto la gara degli ascolti di ieri, venerdì primo ottobre, ovvero una delle serate campali della settimana? Il primo posto va ancora una volta a Carlo Conti col suo Tale e Quale Show in onda su Rai Uno, mentre Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip deve fermarsi al secondo posto, ritrovandosi una platea di pubblico sostanzialmente stabile nei numeri rispetto alla scorsa puntata.

La sfida tra Tale e Quale Show e GF Vip, dall'inizio

Il venerdì sera trova insomma il suo re in Carlo Conti. Tale e Quale Show resta un colosso del weekend televisivo, capace di non temere la concorrenza. La puntata di ieri, in particolare, è stata vista da 4.027.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.49 alle 25.07, ha collezionato 2.487.000 spettatori pari al 16.9% di share.

Rispetto all'ultima puntata c'è una leggera crescita per il reality di Alfonso Signorini, che lo scorso venerdì si era fermato a 2.297.000 spettatori (2.001.000 gli spettatori della precedente). In crescita anche Conti: 3.787.000 gli spettatori della scorsa settimana (3.969.000 telespettatori alla puntata di debutto).

Tutti gli ascolti tv di ieri 1 ottobre 2021