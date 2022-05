Ascolti tv: chi ha vinto tra l'Isola dei Famosi e Nero a metà

Ieri sera un nuovo scontro a colpi di share tra l'Isola dei Famosi e Nero a Metà. Il reality Mediaset rimane fermo sui suoi 2550.000 spettatori pari al 19% di share, la fiction Rai invece ha quasi doppiato il programma condotto da Ilary Blasi totalizzando 4.623.000 spettatori ovvero il 23.4% di share. Le serie tv targate Rai continuano a dare filo da torcere al primo canale del Biscione.

Gli ascolti di ieri sera 2 maggio

Di seguito gli ascolti totalizzati dagli altri canali tv. Report su Rai3 ha raggiunto 1.528.000 spettatori per uno share del 7.5%. Made in Sud non benissimo, il programma di Rai2 ha coinvolto 945.000 (5.6% di share). Su Italia 1 Bloodshot ha coinvolto 1.326.000 spettatori (6.6%).

Rete4 con Quarta Repubblica ha raggiunto 1.004.000 spettatori ovvero il 6.5% di share. Su La7 Servant of the People è stato visto da 318.000 telespettatori con lo share del'1.5%. TV8 con Nonno, questa volta è guerra è stato visto da 387.000 spettatori (1.9% di share), infine Nove con Speed ha catturato l’attenzione di 244.000 spettatori (1.3%).