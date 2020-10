A 'Ballando' Fabio Canino contro Alessandra Mussolini: “Disse ‘meglio fascista che fro**o, si scusi”

Scintille a ‘Ballando con le stelle’ al termine dell’esibizione di Alessandra Mussolini e Maykel Fontes. Dopo il tango ballato dalla coppia, tutto sembrava andare come da copione, con la giuria positivamente impressionata dai progressi della ballerina Mussolini. Al momento di dare i voti però l’atmosfera si è fatta “frizzante”.

Fabio Canino si è limitato a commentare laconicamente la performance (“Meglio dell’altra volta”, stop), senza dilungarsi troppo. Un atteggiamento già notato anche dalla stessa Alessandra Mussolini, che ha provato a stuzzicarlo: “Credevo avesse perso la favella”. Canino ha replicato con un sibillino: “Mai, sapesse quanto mi trattengo”. Tra una richiesta di chiarimento di Alberto Matano e della stessa Mussolini, alla fine Fabio Canino è sbottato rivolto alla ballerina: “Io di lei ho un’opinione molto brutta. Una donna che va in televisione e dice ‘meglio fascisti che froci…’ è una cosa grave, secondo me. Poi se lei dice: ‘Ho sbagliato’, possiamo diventare anche amici”.

Alessandra Mussolini contro Vladimir Luxuria a 'Porta a Porta' nel 2006

Il riferimento di Fabio Canino è al famoso confronto a ‘Porta a Porta’ del 2006 tra Alessandra Mussolini e Vladimir Luxuria, all’epoca entrambe in politica. Durante quella puntata, parlando di immigrazione, Antonio Di Pietro presente in studio diede della “fascista” a Mussolini, che replicò: “E me ne vanto”.

A quel punto Luxuria, in quel periodo candidata di Rifondazione comunista, rispose: “Una che si vanta di essere fascista mi preoccupa. Ci metteranno al confino?”. Ne seguì un botta e risposta, con Bruno Vespa in difficoltà nel calmare gli animi, e Mussolini che a un certo punto sparò rivolta a Luxuria: “Si veste da donna e pensa di poter dire quello che vuole. Meglio fascista che frocio”.

Un episodio di tanti anni fa che però ha lasciato un’impressione profonda, come hanno dimostrato le parole di Fabio Canino. In studio a ‘Ballando’, Alessandra Mussolini ha replicato alle parole dello scrittore: “Io penso che noi dobbiamo fare uno spettacolo, in un momento difficile, e dobbiamo andare avanti. Quello che è successo è successo. Deve insegnare un momento come questo. Qui non si può fare un processo alle azioni, non lo accetto”.

Alessandra Mussolini si scusa: "Frasi sbagliate e fuori luogo"

Mentre Carolyn Smith e Maykel Fonte hanno provato a riportare la discussione sul voto tecnico circa il ballo, Canino è sbottato nuovamente: “State facendo passare lei per vittima, e non lo è”, rivendicando comunque di aver sempre dato con la paletta un voto onesto relativo all’esibizione.

Mano a mano che gli animi si stavano scaldando, Alessandra Mussolini ha ripreso la parola per provare a chiudere la vicenda:

"Posso dire cosa è successo? C'era una famosa trasmissione, stavamo facendo un dibattito politico, perché all'epoca Vladimir Luxuria faceva politica, non è che faceva l'artista. Quando uno dice 'fascista' lo si fa a mo' di attacco. Quando mi contesti non per quello che dico ma per chi rappresento, perché mi chiamo così, allora divento matta. Certamente, in un momento così, questa cosa non andava detta. Sicuramente da parte di Vladimir, sia da parte mia, ci sono state delle frasi completamente sbagliate e fuori luogo"

Scuse accettate e Fabio Canino - che però insiste nel continuare a dare del lei e chiamarla signora - si sono scambiati un tocco di gomito per suggellare la tregua.