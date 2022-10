La vita privata di Paola Barale: dall'età agli ex fidanzati

Paola Barale, dal lavoro alla vita sentimentale: prima valletta e poi conduttrice, a partire dall’8 ottobre danzerà sulla pista di Ballando con le stelle 2022. Ma chi è Paola Barale? Dall’età al debutto televisivo, da Mike Bongiorno a Maurizio Costanzo, da Raz Degan ai figli.

Paola Barale nasce a Fossano (provincia di Cuneo) il 28 aprile 1967. Nel corso della giovinezza la sua intenzione è quella di diventare un'insegnante di educazione fisica. Quando, negli anni '80, tutti cominciano a farle notare una somiglianza con Madonna decide di entrare nel mondo dello spettacolo. La sua prima apparizione in tv (Domenica In, 1986) la vede proprio presente come sosia della celebre popstar. Dopo alcuni piccoli ruoli,, comincia a comparire con costanza in tv nel 1989, quando diventa la prima valletta di Mike Bongiorno. La vediamo così in programmi come La ruota della fortuna, Tutti x uno e Festival italiano.

Aumentata la popolarità Paola Barale conduce diversi programmi targati Mediaset. Ricordiamo, tra gli altri, Grandi magazzini (con Marco Predolin e Natalia Estrada). Stelle a quattro zampe, Un disco per l'estate (con Claudio Cecchetto, poi con Fiorello), La sai l'ultima? (con Gerry Scotti), Il grande bluff (con Luca Barbareschi). Grazie alla partecipazione (1996-2001) allo show di Maurizio Costanzo Buona Domenica , nel 1999 Paola Barale vince il Telegatto come personaggio femminile dell'anno.

Nel corso degli anni 2000 le apparizioni televisive di Paola Barale si fanno più sporadiche. Segnaliamo comunque Numero Uno(2002), dove affianca Pippo Baudo, i ruoli da inviata a Quelli che il calcio (2002) e La talpa (2008), quello da giurata a Vuoi ballare con me? (2009); da opinionista a Domenica in (2011); da concorrente a La terra dei cuochi (2013), Pechino Express - Il Nuovo Mondo (2015) e Name That Tune - Indovina la canzone (2020-2022). A partire dall'8 ottobre 2022 Paola Barale partecipa come concorrente alla diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, show del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

La prima relazione sentimentale nota di Paola Barale è quella con il conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia. I due sono stati fidanzati dal 1992 al 1995. Lo stesso anno conosce e fa coppia con il ballerino Gianni Sperti (poi volto noto di Uomini e donne): i due si sposano nel 1998. E divorziano qualche anno dopo: nel 2002 Paola Barale comincia a frequentare il modello israeliano Raz Degan. Una relazione intensa e a volte tormentata: nel 2008 i due si lasciano, per poi tornare insieme. Nel 2015 la conduttrice annuncia via social di aver definitivamente chiuso il rapporto con Degan. Successivamente la Barale spegne le voci che la vogliono in coppia con Alessandro Carollo, noto come l’osteopata dei vip. Paola Barale ha in più occasioni dichiarato di non volere figli. In attesa di vederla sulla pista di Ballando con le stelle, possiamo seguirla sulla sua pagina ufficiale di Instagram.

