Chi è Barbara Capponi, nuova conduttrice di UnoMattina Estate: carriera, vita privata e un passato da Miss

Barbara Capponi è, insieme ad Gianmarco Sicuro, la nuova conduttrice di UnoMattina Estate, programma mattutino di Rai1 che dal 28 giguno farà compagnia ai telespettatori d'estate fino al 10 settembre. Da Miss Italia, agli studi in giurisprudenza fino alla passione per il giornalismo e l'approdo in Rai. Ecco chi è Barbara Capponi.

Chi è Barbara Capponi, carriera

Barbara Capponi è nara a Fermo, nelle Marche, il 13 gennaio 1968, ha un fratello e una sorella. A soli 16 anni ha vinto la fascia di Miss Marche e poi nel 1985 ha partecipato a Miss Italia, poco tempo dopo si aggiudica la fascia di Miss Comunità Europea. Capponi decide poi di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza e poi super l'esame di avvocatura ottenendo l'abilitazione alla professione. La sua vera passione però è il giornalismo: ha iniziato i primi passi durante l'univeristà scrivendo per il Messaggero di San Benedetto, il Corriere Adriatico e Tvs Onda Sambenedettese.

In Rai è nota per Uno Mattina, Donne al bivio e La vita in diretta. Dal 2004 è giornlaista del Tg1 e nel 2010 ne diventa conduttrice. La giornalista è stata una concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron, aggidicandosi la semifinale. Insieme a Francesca Fialdini e Alberto Matano è uno dei volti più noti del giornalismo Rai.

Da giugno 2020 conduce UnoMattina Estate, quest'anno il suo partner sarà Gianmarco Sicuro.

Chi è Barbara Capponi, vita privata: il marito

Capponi è sposata con Pietro Forconi, anche lui marchigiano. La coppia non ha figli ma dal profilo Instagram della conduttrice si evince che è molto legata ai due nipoti: Riccardo e Ludovica. Su Barbara si sa che è molto credente e nel 2019 ha preso parte al pellegrinaggio a Lourdes dell’Associazione Unitalsi.