Barbara d’Urso, il brindisi dopo le polemiche e la "verità" sulla chiusura di Live: il messaggio ai follower

È ufficiale: "Live - Non è la d’Urso" chiude in anticipo. Ma dopo i rumors e la conferma da parte di Mediaset, Barbara d'Urso è intervenuta ancora una volta per dire la sua e spiegare al suo pubblico la sua "verità".

Su Instagram Barbara d’Urso ha pubblicato un video in cui brinda insieme ai suoi follower e annuncia “novità”.

“Come sapete e posso confermarmelo, 'Live - non è la d’Urso' va avanti ancora per cinque puntate. Poi si ferma qualche puntata prima per ricominciare la prossima stagione, come scritto sul comunicato ufficiale Mediaset, nero su bianco. Nel frattempo, per non lasciarvi soli, continueremo con la politica, la cronaca, le nostre inchieste, gli ospiti, rifacendo quello che facevamo due anni fa: cioè le dirette la domenica pomeriggio, tante ore, quattro e o mezzo o cinque, ancora non lo so. Dall’11 aprile saremmo insieme. 'Pomeriggio Cinque' continua fino a giugno, poi dalla prossima stagione riprenderà anche 'Live non è la d’Urso'. Questa è la verità, che racconto a voi, come già detto dal comunicato ufficiale. Pensavate che vi avrei lasciato soli la domenica?”

Barbara d'Urso: "Live e Domenica Live trasmissione amatissime e di lunga vita"

Pochissimi minuti dopo l'uscita della nota di Mediaset che comunicava la fine anticipata del programma di Canale 5 e l'ampiamento di "Domenica Live", Barbara d’Urso si è già tolta qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo a modo suo a chi si era spinto a ipotizzare un suo presunto ridimensionamento all’interno dell’azienda.

Un messaggio con il sorriso ma anche con un atteggiamento di sfida che non è passato inosservato.

La conduttrice infatti ha annunciato “novità bellissime” per quanto riguarda "Domenica Live" e "Live - Non è la d’Urso", per poi aggiungere sibillina: “Posso solo dirvi che queste due trasmissioni sono amatissime e soprattutto sono di lunghississimissima vita. Tutte e due. A domenica. Col cuore”. Il discorso è stato accompagnato da un saluto con la mano che ai più ha ricordato la posa (unitamente al tono di voce usato dalla d’Urso) del suo famoso “saluteme a soreta”.

Chiude Live - Non è la d’Urso: il comunicato ufficiale

Dopo le indiscrezioni bomba dei giorni scorsi, Mediaset ha confermato ufficialmente la chiusura del programma della domenica sera di Barbara d’Urso, che conclude la stagione con l’ultima puntata di domenica 28 marzo, annunciando anche novità.

“Dall'11 aprile 2021, dalle 15 alle 17, debutta un nuovo spazio dedicato all'informazione e all'attualità che andrà ad arricchire ‘Domenica Live’: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all'intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta", ha fatto sapere Mediaset. Al suo posto la domenica sera arriva “Avanti un altro” con Paolo Bonolis.