Chiude ufficialmente "Live - Non è la D'Urso": il comunicato di Mediaset

I rumours si sono rivelati veritieri. "Live – Non è la D'Urso" chiude ufficialmente con l'ultima puntata di domenica 28 marzo 2021. A confermarlo è un comunicato stampa ufficiale di Mediaset di pochi minuti fa che certifica le indiscrezioni secondo cui l'azienda di Cologno Monzese progettava di terminare in anticipo la stagione del programma condotto da Barbara D'Urso, in onda alla domenica sera su Canale 5.

"Dall'11 aprile 2021, dalle 15 alle 17, debutta un nuovo spazio dedicato all'informazione e all'attualità che andrà ad arricchire "Domenica Live": il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all'intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta", spiega Mediaset, sottolineando che "contemporaneamente si conclude il 28 marzo la stagione di "Live - Non è la d'Urso" la domenica sera.

Missione quindi compiuta per "il talk show più visto del prime time domenicale dopo un ciclo che fino a oggi ha visto 76 puntate con oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell'emergenza sanitaria". Mediaset fa notare che il programma "ha ospitato anche decine di esperti oltre a protagonisti della politica come Domenico Arcuri, Silvio Berlusconi, Stefano Bonaccini, Maria Elena Boschi, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Roberto Speranza, Giovanni Toti, Luca Zaia, Nicola Zingaretti e tanti altri. Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk serale riprenderà con le nuove edizioni". Il format nacque nella primavera del 2019, inizialmente con una collocazione di prima serata infrasettimanale. Successivamente è stato spostato alla domenica sera dove, dalla stagione 2019-2020, si è scontrato con "Che Tempo Che Fa" e "Non è l'Arena" di Massimo Giletti. Nelle intenzioni di Mediaset, però, non è un addio definitivo: ma il programma potrebbe ritornare.

La D'Urso proseguirà con Pomeriggio Cinque

Barbara d'Urso nel frattempo proseguirà fino all'estate con l'impegno quotidiano del contenitore "Pomeriggio Cinque". Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione Mediaset tiene a sottolineare: "Barbara d'Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico".