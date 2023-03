Belve, stasera in tv l'ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Rai 2 trasmette oggi, 21 marzo 2023 dalle 21.20, la quinta e ultima puntata del nuovo ciclo di “Belve”, che ha visto il format con Francesca Fagnani debuttare in prima serata tv. Le calzanti, intense e pungenti interviste della giornalista trovano stasera in Ornella Vanoni un'ospite d'eccezione. Ecco cosa vedremo nell'ultimo appuntamento stagionale con il programma.

Belve: anticipazioni del 21 marzo 2023

Il format "Belve" ha debuttato nel 2018 sul canale Nove. Ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, ha, nel corso di una manciata di anni, raggiunto lo status di programma di culto. Passato su Rai 2 nel 2021, dove è diventato un appuntamento importante della seconda serata della rete, con la puntata del 21 febbraio 2023 ha debuttato in prima serata. Oggi, martedì 21 marzo, va in onda la quinta e ultima puntata di un ciclo partito in sordina, ma che nel giro di poche settimane ha raggiunto risultati più che soddisfacenti, grazie anche ad un ragguardevole passaparola sui social network.

Per il quinto appuntamento del 2023 Francesca Fagnani intervista Ornella Vanoni: 88 anni, la grande cantante ha vissuto una vita ricca di successi artistici ma carica anche di eventi, rivisitati nel racconto di questa sera, condito anche da particolari della sua vita fino ad oggi rimasti inediti. Altro ospite della serata è l'attore Claudio Amendola: 60 anni compiuti da poco, nel 2022 ha divorziato da Francesca Neri dopo 25 anni di vita vissuta insieme; la Fagnani intervista inoltre Claudia Pandolfi che racconta, per la prima volta, di una sua love story con una donna.

Durante la serata è atteso un nuovo monologo di Michela Andreozzi; e tornano le parentesi comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella. La regia di "Belve" è firmata da Duccio Forzano. Il programma è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, il programma è scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming (21 marzo 2023)

La quinta puntata del 2023 di “Belve” va in onda martedì 21 marzo su Rai 2 a partire dalle 21.20. Le puntate del programma sono disponibili per la visione anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia in live che on demand.