Cortesie per gli ospiti, spunta il nome del nuovo giudice: chi sostituirà Diego Thomas

Chi sostituisce Diego Thomas in Cortesie per gli ospiti? A qualche ora dall’annuncio dell’addio dell’architetto e interior designer che dopo tre anni ha lasciato il suo posto nel programma di Real Time, ecco arrivare il nome del sostituto chiamato per giudicare le case dei concorrenti: Luca Calvani.

A dare la notizia è il sempre ben informato sito Davide Maggio che indica l’ex modello e attore di teatro, cinema e serie tv, nonché vincitore della quarta edizione dell’Isola dei Famosi nel 2006, nuovo protagonista della trasmissione accanto a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Chi è Luca Calvani, nuovo giudice di 'Cortesie per gli ospiti'

Nato a Prato nel 1974, Luca Calvani è noto al pubblico per le sue numerose partecipazioni a popolari serie tv, tra cui Distretto di Polizia, Sposami e Una Buona Stagione. Ha anche recitato in Beautiful, Sex and The City e I Durrell e, per un periodo, è stato corteggiatore a Uomini e Donne. L’ultimo impegno sul piccolo schermo è stato quello di inviato nel programma di TV8 Ogni Mattina.

Perché Diego Thomas lascia 'Cortesie per gli ospiti'

"Dopo più di tre anni, 298 puntate, e 596 cene non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie Per Gli Ospiti Cortesie" ha annunciato con un post social Diego Thomas, architetto e interior designer romano che nel programma di successo in onda su RealTime giudica le case dei concorrenti. L’esperto di architettura ha precisato che la scelta di mettere la parola fine all’esperienza televisiva è stata sua, dettata dalla volontà di dedicarsi alla professione e ad altri progetti che presto saranno condivisi con i follower. Resta, comunque, il ricordo bellissimo degli anni trascorsi in giro per le case degli italiani e l’amicizia con Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, rispettivamente giudici per il lifestyle e la cucina.