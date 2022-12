"Domenica In" a Natale? Altro che diretta: le 2 gaffe notate dal pubblico

L'occhio attento dei telespettatori tutto coglie. Comprese due gaffe con cui Mara Venier si sarebbe tradita nel pomeriggio durante la puntata di Domenica In dedicata al Natale. Sì perché, se fino ad oggi l'annuncio ufficiale parlava di un appuntamento speciale in diretta, e dunque non registrato, nel corso della puntata sono emersi due dettagli che hanno lasciato intendere come in realtà la trasmissione sia stata precedentemente registrata.

Il primo? Durante l'intervista ad Iva Zanicchi. Parlando infatti della guarigione della cantante dal Covid, Mara ha risposto di aver avuto anche lei il Covid ma di essersi negativizzata in quella stessa mattina. Peccato che il test negativo di Mara risale a due giorni fa, ovvero a venerdì, quando l'ha annunciato a Viva Rai Due, show di Fiorello. Sempre durante il colloquio con l'aquila di Ligonchio, gli spettatori hanno notato un'altra incongruenza, ovvero un "bip" messo a coprire una parolaccia pronunciata da Iva, irriverente come sempre. "Bip" che la regia può aver apportato solo in fase di post produzione della puntata e dunque non in diretta. Al momento Venier non ha replicato alle perplessità del pubblico.