Domenica In, gli ospiti della prima puntata: scaletta e anticipazioni

Oggi, domenica 19 settembre, dalle 14 alle 17.10 su Raiuno, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, prende il via Domenica In, condotta per il quarto anno consecutivo da Mara Venier, che arriva così alla sua tredicesima edizione, eguagliando Pippo Baudo. Tanti gli ospiti attesi nel corso della prima puntata.

La formula resterà la stessa, avendo come punto di forza le interviste della padrona di casa con i prestigiosi ospiti. Ampio spazio all'intrattenimento, ma con uno sguardo sempre attento all'attualità con interviste e approfondimenti sui temi caldi della settimana: dall'andamento della campagna vaccinale, al Green pass, fino ai casi di cronaca più discussi.

Domenica In, gli ospiti del 19 settembre

Tanti gli ospiti che si passeranno il testimone già nella prima puntata. Mara Venier intervisterà Mahmood, che si esibirà anche insieme al suo coro, poi sarà la volta di Loretta Goggi per uno spazio dedicato a Raffaella Carrà. In studio anche Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Aldo Cazzullo, Francesco Gabbani e la moglie di Gianni Nazzaro. In collegamento Alessandro Gassmann e poi Vincenzo Mollica, sempre per il ricordo della Carrà.

La regia è di Roberto Croce.