Eurovision 2022: dove si farà? Le 11 città in gara

Da 17 a 11: questo il risultato dopo la prima scrematura per decretare quale città ospiterà l’Eurovision Song Contest nel maggio 2022.

Le 17 che si erano candidate erano: Bologna, Genova Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, mentre tra i capoluoghi di provincia figurano Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, di Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì - Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa) Sanremo (Imperia).

Di queste sei non hanno passato il primo step.

Le 11 città in lizza per l’Eurovision Song Contest

Oltre che per le città, c'è grande attesa anche su chi condurrà il contest europeo musicale vinto dai Maneskin quest'anno. A inizio luglio sono saltati fuori i nomi di Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan, ma nulla di ufficiale è stato comunicato.

Tra le città che hanno superato il primo step ci sono, in ordine alfabetico,: Acireale, Alessandria, Bologna, Genova, Milano, Palazzolo Acreide, Pesaro, Rimini, Roma, Sanremo e Torino. I criteri per la scelta sono molto rigidi e tra questi compaiono requisiti turistici, capacità di accogliere visitatori (quindi capienza alberghiera), infrastrutture adeguate per i trasporti e ovviamente una o più strutture adeguate per ospitare l'evento.

In passato Napoli e Roma lo avevano già ospitato: la prima nel 1965, grazie alla vittoria di Gigliola Cinquetti nel '64, la seconda nel '91, dopo la vittoria di Toto Cutugno con "Insieme".