‘Che Tempo Che Fa’ sospeso, Fabio Fazio: “Devo fare un piccolo intervento”

Domenica 28 febbraio salta il consueto appuntamento domenicale con ‘Che Tempo Che Fa’. Il programma di Rai3 si ferma per una settimana per permettere a Fabio Fazio di sottoporsi a un piccolo intervento.

“Noi la prossima settimana non ci vediamo. Incidenti del mestiere… Devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha spiegato al pubblico il conduttore a ridosso dell’intervento di Luciana Littizzetto nella puntata di domenica 21 febbraio: "Appena possibile saremo di nuovo qua".

La necessità di sospendere per almeno una puntata il talk di Rai3 spiega il motivo per cui, durante la diretta di ieri, sia stato anticipato il tradizionale collegamento con Amadeus per le ultime novità sul Festival di Sanremo che, di norma, vengono svelate poco prima l’esordio. Al momento non è stato comunicato come la terza rete Rai sostituirà il programma di Fabio Fazio domenica 28 febbraio che come competitor vede schierati ‘Live Non è la d’Urso’ su Canale 5 e ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti su La 7.

Che tempo che fa, le ultime novità su Sanremo 2021

Nel corso della puntata di ieri, domenica 21 febbraio, sono state così annunciate le ultime novità sul Festival di Sanremo 2021 in partenza il 2 marzo. Oltre alla presenza di Loredana Bertè sul palco dell’Ariston, Amadeus ha confermato che in ogni puntata sarà presente una co-conduttrice diversa, ma anche diversi ospiti che interverranno nel corso delle cinque serate. “Abbiamo la fortuna di avere una meravigliosa orchestra, le 26 canzoni e i giovani in gara regaleranno tanta musica bellissima”, ha spiegato il direttore artistico.

In collegamento con il programma di Rai Tre, anche Fiorello: "Sono arrivato oggi e la prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine: sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film", ha scherzato lo showman seduto con Amadeus nella platea vuota dell'Ariston ("così ci abituiamo", il commento del direttore artistico del festival).

Quanto alla presenza di Barbara Palombelli "giornalista Mediaset" chiamata per affiancare Amadeus in una delle serate: " Vi anticipo che voglio ballare un valzer con lei: uscirà il Rutelli che c'è in me", ha aggiunto Fiorello; poi una riflessione politica sul futuro: "L'anno scorso con Conte, quest'anno con Draghi, il terzo non lo faremo sennò cade il governo".