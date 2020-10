Federico Fashion Style VS Mosetti, la lite è da circo: "Buffarola", "Peracottaro"

Le extension della discordia. Si può chiamare così l'ultimo capitolo dell'infinita diatriba fra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, iniziata la scorsa settimana nello studio di 'Live - Non è la d'Urso' e ancora apertissima. Ieri sera il secondo round, sempre nel programma della domenica sera di Canale 5, dove i due si sono ritrovati ancora una volta faccia a faccia.

L'hairstylist dei vip, come promesso, ha portato le chat tra lui e la Mosetti, in cui chiedeva il pagamento delle extension che le aveva messo (e lei si proponeva di riportargli le ciocche perché usate solo una settimana). Totale 600 euro. Soldi "mai visti" ha ribadito Federico, mentre la showgirl ha tagliato corto: "Gliel'ho dati in nero. Non dico bugie". Un'affermazione che ha fatto andare il parrucchiere su tutte le furie: "In nero? Sei una buffona, anzi una buffarola". La replica è ancora peggio: "Ti sta bene la mascherina, vai a fare le rapine in banca come fai. Bello dire a una donna che la sua carta non passava eh? Ti pagavo pure i pranzi. Peracottaro".

Il botta e risposta è infuocato e tra i due volano stracci. Poi l'affondo di Federico Fashion Style: "Ho visto su Wikipedia, ma che hai fatto? L'ultima cosa l'avrai fatta 20 anni fa, che nemmeno ero nato". Toccata sul vivo, Antonella contrattacca: "Il Grande Fratello Vip. Tu l'hai fatto? Tu hai mai lavorato con Bonolis, Mike Bongiorno, Giletti, la Carrà? Ma puliscite la bocca, parrucchiere! Anzi nemmeno sei parrucchiere! Buffone! Circo!". E su "circo" la Mosetti intona anche il jingle circense. Mancavano solo le scimmiette con il cappellino per i soldi. Una scena che 600 euro li vale tutti.