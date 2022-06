Filippo Bisciglia sulla fine di Temptation Island: "Dopo 8 anni mi fa tanto male"

Filippo Bisciglia rompe il silenzio su Temptation Island, il programma che ha condotto per otto anni consecutivi e che, quest'anno è stato cancellato dal palinsesto. Bisciglia, infatti, ha pubblicato sul sul profilo Instagram un video dove ha commentato lo stop dello storico programma che l'ha reso noto al pubblico. Il conduttore si è rivolto direttamente ai fan del programma che, solitamente andava in onda proprio in questo periodo e ci ha tenuto a dire la sua sulla mancata presenza di Temptation Island sul palinsesto Mediaset dell'estate 2022.

Cosa ha detto Filippo Bisciglia sullo stop a Temptation Island

"Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptaion Island. Purtroppo quest'anno non sarà così" esordisce Bisciglia che, come sottolinea lui stesso, in questi anni ha raggiunto quasi un milione di followers su Intagram grazie al noto programma che dava un'ultima chance alle coppie in crisi, e ci teneva a condividere proprio con i suoi fan le sue emozioni per il non rinnovamento del programma.

"Sappiate che anche a me fa tanto male non fare quest'anno Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato in questi otto anni, eravamo una famiglia"

Il conduttore non ha fatto riferimenti secifici ai motivi per cui il programma non è stato confermato da Mediaset ma ha voluto concludere il suo video con un saluto davvero speciale per tutti i fan dello show. Per sdrammatizzare, infatti, Bisciglia, non ha potuto non dire una delle iconiche frasi che ripeteva, ogni anno, a Temptation: "Pensi che io abbia un video per te, ho un video per te".

E, infine, ha salutato i suoi fan con: "Tutto questo è...finite voi la frase. Ciao ragazzi! Tanto amore, tanta spiaggia, tanto sole, tanto mare, tanta vita! Mi Macherete!".