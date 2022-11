Franco Oppini: "Mi hanno offerto molti soldi per fare il Gf ma ho rinunciato"

Dopo il figlio, il padre. L'aveva immaginata così Alfonso Signorini mentre componeva il cast dell'edizione in corso del Grande Fratello Vip, con un passaggio di testimone che avrebbe certamente incuriosito il pubblico. Franco Oppini però, papà di Francesco Oppini (ed ex marito di Alba Parietti)- tra i protagonisti più amati dello scorso anno - non ha accettato.

L'attore lo ha fatto sapere nel corso di Trends & Celebrities, su Rtl, rivelando non solo di aver detto no ad Alfonso Signorini ma di averlo fatto nonostante l'importante offerta economica ricevuta. Una decisione presa per amor di mestiere. Da gennaio, infatti, comincerà le prove di un programma teatrale che lo vedrà sul palco accanto a Barbara D'Urso: "Per il teatro ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione".

Non ha detto di quanti soldi si trattava, ma ha svelato qualcosa sullo spettacolo, Taxi a due piazze: "Qui è declinato al femminnile - ha spiegato Franco Oppini - Nell'originale c'è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti. Barbara D'Urso è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio Cinque. Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione".