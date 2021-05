Gianni Ippoliti smaschera la Rai: "I Soliti Ignoti l'avevo inventato io, invece pagano Endemol"

Il conduttore rivendica la paternità del programma presentato da Amadeus. Pippo Baudo conferma: "Ha ragione, non è la prima volta in Rai"

Sono giorni di fuoco in Rai. Dopo la bordata di Fedez - che ha accusato la tv pubblica di censura dopo il concerto del Primo Maggio - arriva un altro colpo basso. Sulle pagine di Oggi Gianni Ippoliti rivela un retroscena inaudito su uno dei programmi di punta.

Il conduttore fa sapere che la Rai paga Endemol per 'I Soliti Ignoti' quando il format è di sua proprietà e andò in onda per un anno all'interno di un'altra trasmissione. "Il 20 settembre del 1991, al Gran Galà di presentazione dei programmi Rai, viene presentato il nuovo programma domenicale di Andrea Barbato su Rai 3, Girone all'italiana - racconta Ippoliti - A quel punto arrivo io e presento la novità contenuta all'interno del programma: il primo quiz fisiognomico della tv italiana, un quiz autarchico, l'unico non comprato dagli Stati Uniti. L'avevo inventato io: bisognava guardare una persona e indovinare che mestiere faceva. In quel quiz bisognava indovinare non solo il lavoro svolto dalla persona, ma anche l'età, e il parente misterioso".

Praticamente uguale. Il quiz va in onda per un anno, nella stagione 1991-92. Nel 2007 Pippo Baudo gli annuncia che la Rai riprenderà il suo gioco ma quando il programma va in onda, aggiunge Ippoliti: "Guardo i titoli e leggo che è tratto da un format americano 'Identity'. E scopro da internet che 'Identity' è un format andato in onda su un'emittente americana e che è stato inventato da un italoamericano. In cosa consisteva? Guardare una persona e indovinare il suo lavoro". A conferma la versione è Baudo, sempre sulle pagine del settimanale: "Gianni Ippoliti ha ragione. Purtroppo sono cose che succedono in Rai, con i soldi dei contribuenti. Non è mica la prima volta".