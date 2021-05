'Il punto Z' chiude su Italia 1, Zorzi sbotta sui social: "Sono stato io a volerlo"

E' durata poco più di un mese l'avventura televisiva de 'Il punto Z', commento quotidiano all'Isola dei Famosi in onda tutti i giorni su Italia 1 alle 18.15. Una striscia quotidiana di una manciata di minuti, condotta da Tommaso Zorzi, che in quanto ad ascolti ha lasciato a desiderare. Il programma proseguirà sulla piattaforma Mediaset.it il mercoledì sera, uscendo così di scena dal palinsesto tv.

Oggi, venerdì 14 maggio, l'ultima puntata. Lo fa sapere Mediaset in un comunicato, specificando: "Ora che la puntata settimanale online è diventata un appuntamento per il pubblico della rete, il lancio su Italia 1 si conclude come previsto dopo un mese: missione compiuta". Nessuna sorpresa dunque, tantomeno una corsa ai ripari, anche se a più di qualcuno la decisione 'puzza'. Ride su Twitter il giornalista televisivo Davide Maggio, che allude a una chiusura forzata per via degli ascolti bassi, ma Zorzi non resta in silenzio e oltre a replicare piccato annuncia un'imminente novità: "Posto che dovresti andare a 'Io e la mia ossessione' perché evidentemente non puoi fare a meno di menzionarmi ogni due per tre, sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa. Grazie, ripigliati".

Una risposta di tutto punto, che però sconfessa quanto dichiarato da Mediaset - ovvero che la chiusura televisiva era prevista - e non mette a tacere il giornalista: "Se non riesci ad accettare il fatto che i giornalisti parlino di te, dovresti cambiare mestiere - risponde - Purtroppo è l'aspetto più fastidioso di quando si fa spettacolo. Ma non è niente di grave. Bacio". La bagarre prosegue. "Appunto, essendo tu un giornalista dovresti informarti di come stanno esattamente le cose" incalza Tommaso Zorzi, mentre Maggio affonda il colpo: "Appunto. Vedrai che il nuovo progettone andrà meglio. Se però il tuo atteggiamento è questo, la soluzione è condurre dalla cameretta di casa per mamma, papà e sorellina. Così il giudizio sarà unanimamente positivo".

Sono in tanti a prendere le difese dell'influencer e conduttore provetto, ma sono tanti anche quelli che considerano questa evidente sovraesposizione mediatica un'arma a doppio taglio che potrebbe costare caro sia alla sua carriera che alla sua immagine. Se è vero che i cavalli si vedono all'arrivo, i prossimi mesi saranno senza alcun dubbio decisivi per il 'purosangue' Zorzi, che per il momento continua a correre per le più vaste praterie.