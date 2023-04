Imprevisto a Pomeriggio 5, spuntano Michelle Hunziker e Gerry Scotti: la reazione di Barbara d'Urso (video)

Michelle Hunziker e Gerry Scotti nella diretta di Pomeriggio 5: questa la "sorpresa" che si sono trovati davanti per qualche secondo i telespettatori del programma di Barbara d'Urso nel corso del promo che lanciava la puntata.

I due conduttori di Striscia La Notizia sono stati beccati mentre chiacchieravano nello studio di Canale 5, a poche ore dal tg satirico in onda dopo il tg. Evidentemente il fuorionda è stato conseguenza di un incidente tecnico subito colto dal pubblico che su Twitter ha commentato l'imprevisto con Hunziker che si sistemava i capelli chiacchierando con Scotti e una sarta che gli sistemava la giacca.

Il momento non è passato inosservato alla conduttrice della puntata che ha commentato l'accaduto non appena è iniziata la diretta del suo programma: "Mi hanno detto che durante il promo c'è stato un problema tecnico, mentre parlavo è andato in onda un pezzettino di Striscia. Non ho capito ma con Striscia siamo amici. Per cui vi rispiego da capo cosa accadrà nella puntata oggi" ha chiosato, lasciando gli utenti nel dubbio dell'abito di cui parlava Gerry...

CHE COSA È APPENA SUCCESSO SU CANALE 5 ?????? pic.twitter.com/VBlrMotFnq April 13, 2023

Barbara d'Urso in Rai?

Nelle scorse ore Barbara d'Urso si è raccontata in un'intervista a Gente quale protagonista della tv del momento, dei tanti e diversi impegni che in questo momento porta avanti, ma anche dei progetti che non escludono mai nuove possibilità e la capacità di sapersi costantemente reinventare. "La tv per me e? un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane", ha raccontato la conduttrice che non ha lesinato sincerità quando è stato affrontato il tema di un suo possibile sbarco in Rai: "Con me tutto puo? sempre accadere: sono la donna delle sorprese", ha affermato.