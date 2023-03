Michelle Impossible & Friends, ultima puntata: ospiti e anticipazioni del gran finale

Mercoledì 8 marzo ultima puntata di Michelle Impossible & Friends in prima serata su Canale 5. Dopo due appuntamenti che hanno allietato il pubblico e animato i social con commenti e discussioni, in questa settimana viene trasmesso il gran finale del varietà di Michelle Hunziker, affiancata da tanti amici invitati per l'occasione. Attori, cantanti e grandi artisti accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo si racconteranno e avranno l'occasione di celebrare con emozione ed entusiasmo la loro brillante carriera.

Gli ospiti dell'ultimo appuntamento di Michelle Impossible & Friends sono Pierfrancesco Favino, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti, Articolo 31, Serena Autieri e Alessandro Ristori. Michelle Hunziker, come sempre, sarà affiancata dalla Gialappa’s Band, il Mago Forest e Aurora Ramazzotti, con la partecipazione di Katia Follesa.