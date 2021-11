Milly Carlucci rompe il silenzio su Al Bano: in un video la verità sull’inaspettato ritiro da Ballando

La decisione di Al Bano di ritirarsi dalla gara di Ballando con le stelle è arrivata inaspettata nel corso della terza puntata del dance show di Rai1, spinta dalla volontà di dare la possibilità alla sua maestra Oxana Lebedew di curarsi per un infortunio. "Vorrei che Oxana andasse a farsi guarire, altrimenti rischia la sua eccezionale carriera", ha detto in diretta tv il cantante, costretto poi a intervenire nelle ore successive per smentire categoricamente i rumors che insinuavano come questa decisione fosse, in realtà, già studiata per una serie di concerti già fissati nell'Europa dell'Est con Romina Power.

Sulla questione è intervenuto lo stesso cantante nel corso di Citofonare Rai2 e, a stretto giro, anche Milly Carlucci ha voluto dire la sua sulla questione attraverso un video social volto a chiarire ogni malinteso.

Milly Carlucci sul ritiro di Al Bano sa Ballando

"Dai social vengono fuori cose stravaganti", ha esordito Milly Carlucci nel video social dedicato al tema del ritiro di Al Bano da Ballando. La conduttrice ha quindi ribadito che nulla era stato organizzato precedentemente, aggiungendo anche che come Al Bano, tutti i personaggi che prendono parte alla gara nello stesso periodo mantengono i loro impegni lavorativi. "Ognuno fa la sua professione, basta che riusciamo ad essere in onda il sabato sera e che salvaguardiamo le prove in modo che ci arriviamo preparati" ha affermato Milly: "Noi non possiamo impedire ai nostri concorrenti di non lavorare perché dovremmo anche remunerarli in modo diverso… perché gli rimborsiamo una vita cancellata e questo non sarebbe possibile". Infine, la chiosa: "Come diceva il mio amico Arbore, ‘mediate gente, meditate" ha concluso la conduttrice.