Addio a Veronica Franco, aveva commosso Tu si que vales: il videotributo della scuola

In sottofondo il brano 'Halleluja', quello con cui Veronica Franco ha incantato il pubblico di 'Tu si que vales', sullo schermo le immagini della 19enne torinese, bellissima nella sua dolcezza. E' con un video condiviso su YouTube che l'istituto Bona di Biella ha voluto salutare la 19enne scomparsa in queste ore a seguito di una lunga battaglia contro la leucemia.

Immagini in cui vediamo Veronica sorridente e con il microfono in mano: era proprio il canto la sua più grande passione, quella che l'ha portata sul palco del talent show di Canale 5: i giudici l'avevano premiata con quattro sì, il pubblico con un'emozionante standing ovation. E ancora immagini che la immortalano in classe, quelle con gli amici di sempre. E il suo sorriso, che rimarrà nel cuore di milioni di italiani.

In basso, il videosaluto dei compagni di scuola