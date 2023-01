Non è l’Arena, la verità di Francesca Chaouqui e l’audio contro il cardinale Becciu

Francesca Chaoqui sceglie Non è l’Arena e Massimo Giletti per chiarire la sua posizione sullo scontro con il Cardinale Angelo Becciu, e rendere pubblico un audio di monsignor Perlasca, ex collaboratore dell’alto prelato.

La donna, finita sotto processo in Vaticano nel 2015, quando era membro della neonata Cosea, accusata di aver passato carte riservate alla stampa e finita in carcere quando era incinta del figlio, ha sempre sostenuto che a volere la sua cattura e poi una sua condanna fosse stato proprio l’ex sostituto della Segreteria di Stato, oggi a sua volta sotto processo per la gestione dei fondi della Segreteria, e coinvolto anche in Italia in inchiesta sulla gestione della cooperativa Spes di Ozieri, che è la diocesi di origine di cardinale.

La colpa di Chaouqui? Voler ‘fare pulizia’ e gettare luce sulle operazioni finanziarie più opache condotte all’ombra di San Pietro.

Lo scontro tra la protagonista di Vatileaks 2 e l’alto prelato si trascina dunque da tempo, e si è riacceso qualche giorno fa in occasione di un’udienza del processo a carico di Becciu.

Vatileaks e la guerra tra Francesca Chaouqui e il cardinale Becciu

A ricostruire questa storia di veleni che ormai da anni si sta abbattendo sullo Stato del Vaticano, è la stessa Francesca Immacolata Chauqui, che racconta a Massimo Giletti quelli che definisce “Gli anni peggiori della mia vita”. I fatti sono noti. E’ il 2015 e la donna viene accusata di aver diffuso documenti riservati, la ex componente della Cosea, la commissione economica vaticana, finisce sotto inchiesta e viene successivamente anche arrestata, nonostante fosse in quel momento incinta.

Un accanimento che lei si spiega con il fatto di essere diventata oggetto di vendetta da parte del potente cardinale sardo: “Chiunque voleva denunciare le sue malefatte veniva distrutto mediaticamente. Io sono forse la donna più odiata d’Italia perché sono passata da questo trattamento”, dice Chaouqui.

L’ audio inedito del collaboratore di Becciu

Accuse che Chaouqui ha ribadito anche durante in tribunale nei giorni scorsi, durante il processo a carico del cardinale, accusato di peculato, malversazione e anche di aver costituito una sorta di diplomazia parallela.

Tra le armi con cui si sta combattendo questa ennesima guerra intestina oltre Porta Sant’Anna c’è un audio inedito diffuso in esclusiva da Non è l’Arena in cui l’ex collaboratore di Becciu, monsignor Perlasca, parla dei metodi non proprio ortodossi usati dal cardinale, anche per gestire flussi di denaro, come avvenne relativamente alla richiesta di riscatto di una suora rapita in Colombia, dell’ammontare di 500000 euro. Dice monsignor Perlasca: “Becciu mi parlò di questo riscatto e che il pagamento era voluto dal Santo Padre, mi diede coordinate bancarie e quote, raccomandò che l’operazione non venisse fatta tramite Ior per non far apparire la Santa Sede. I bonifici partirono da Londra poi si scoprì che si trattava di una donna e che al primo bonifico era stata costituita da una donna una società in Slovenia e i soldi servirono anche ad acquistare beni”.

Come fa notare Giletti, l’audio appare molto pulito e monsignor Perlasca sembra legga qualcosa di scritto. La Chaouqui ammette di aver suggerito lei al monsignore di registrare quelle che definisce comunque solo le ‘sue riflessioni’.

Inoltre il conduttore fa notare all’intervistata che i contatti tra lei e quello che oggi appare il suo acerrimo nemico sono stati abbondanti e frequenti, visto che si sono scambiati in tutto più di 150 messaggi, e la donna spiega questo dato con la sua necessità di cercare un contatto con l’uomo che le stava distruggendo la reputazione.

Quel che è certo, alla luce di questa nuova intervista, è che in Vaticano la tensione rimane altissima e lo scontro tra fazioni senza esclusione di colpi.

La Chaouqui ha chiesto e ottenuto la revisione del suo processo, mentre quello a carico del cardinale continua ad andare avanti e a turbare la serenità delle alte gerarchie vaticane.