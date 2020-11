Salta 'Oggi è un altro giorno', Serena Bortone e lo staff in quarantena cautelativa

'Oggi è un altro giorno', il programma del primo pomeriggio di Rai1 - condotto da Serena Bortone - salta a causa del coronavirus. La puntata di oggi, mercoledì 4 novembre, non andrà in onda perché la conduttrice e tutto lo staff sono in quarantena preventiva. Lo fa sapere il sito Vigilanza Tv.

Una persona che nei giorni scorsi ha avuto accesso allo studio del programma, in via Teulada, a Roma, sarebbe risultata positiva. La Bortone avrebbe già fatto il tampone, così come il resto della squadra, e in attesa dei risultati sono tutti in auto-isolamento. Sui canali social della trasmissione non c'è ancora nessun aggiornamento in merito.

Cosa va in onda al posto di 'Oggi è un altro giorno'

Al posto di 'Oggi è un altro giorno' andrà in onda una replica di Techetechetè dedicata a Gigi Proietti, poi lo speciale Tg1 sulle Elezioni Americane. Se i tamponi saranno esito negativo, la trasmissione potrebbe tornare in onda già da domani, giovedì 5 novembre.