Bonolis vicino all'addio: "Voglio dedicarmi alla mia vita, non devo stare per forza in tv"

Quarant'anni di carriera sulle spalle e nessun rimpianto. Paolo Bonolis, ospite al Festival della tv di Dogliani, fa un bilancio del suo lungo percorso e ammette di essere arrivato alle battute finali: "Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo".

Conduttore, ma anche autore e produttore - insieme alla moglie Sonia Bruganelli gestisce la Sdl, società che firma i suoi programmi - sente il bisogno di dare più spazio ad altro: "Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione".

Bonolis, 61 anni, fa una riflessione molto approfondita: "Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione. Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole raccontare. Di sicuro è qualcosa di nuovo, perché siamo tutti pezzi unici: se camminiamo sui sentieri degli altri, diventiamo automi. Ognuno di noi è un pezzo irripetibile - spiega - dobbiamo avere il coraggio di raccontare quello che siamo, anche in tv. Io l'ho fatto: a volte è piaciuto, a volte è piaciuto di più, raramente è piaciuto meno".