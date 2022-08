Rai, sorrisi e veleni tra conduttori

Una grande famiglia. Così, da sempre, si presenta la Rai. Mamma Rai. E come in ogni famiglia che si rispetti non mancherebbero tensioni, vecchie ruggini, perfino invidie e gelosie, vale tutto purché si lasci fuori dal ritratto impeccabile da appendere in salotto. La 'foto' scattata oggi alla presentazione del nuovo daytime, nella sede di Viale Mazzini, a Roma, qualche sbavatura ce l'ha.

Figli e figliastri. Partiamo da qui. Non è un segreto, tantomeno uno sgarbo, che nella scuderia dei talent della tv pubblica ci siano bandiere da sventolare rigorosamente in prima fila, come Mara Venier, regina della domenica, la prima a parlare in conferenza stampa - in collegamento da remoto -, saltando a piè pari tutto il palinsesto settimanale. Ci mancherebbe, questo e altro per la più amata dagli italiani. Stride, invece, quel lasciare a mezz'asta altri nomi che sulla carta avrebbero meritato il loro spazio nella lunga staffetta della Sala degli Arazzi. Massimiliano Ossini, ad esempio, da settembre conduttore in solitaria di Unomattina e di fatto unica novità del daytime di Rai 1, non chiamato dalla direttrice Simona Sala ad intervenire - al contrario dei suoi colleghi più noti e veterani, da Matano e Antonella Clerici a Eleonora Daniele e Flavio Insinna - che ha preso il microfono solo quando la parola è passata ai giornalisti che l'hanno interpellato. Il suo non è stato l'unico volto deluso in platea, anche quella virtuale. Monica Setta, collegata da un ufficio, riconfermata a Uno Mattina In Famiglia accanto a Tiberio Timperi, non è stata chiamata in causa, mentre il collega - presente in sala - ha fatto il suo intervento da protagonista assoluto. Un'assenza, quella della Setta, che riesuma i rumors sulla loro reciproca antipatia, secondo voci di corridoio "insostenibile". Quindi, si può ipotizzare, meglio non averli insieme nello stesso posto, almeno finché si può.

Non sono mancati sorrisi di circostanza, come quello accennato da Simona Ventura, seduta in prima fila, davanti allo schermo in cui Mara Venier faceva il suo più grande in bocca al lupo a tutti i colleghi, dunque anche a lei, con cui l'amicizia è morta e sepolta da anni. E poco dopo, sempre Simona Ventura, ha scoccato insieme Paola Perego - con cui torna a condurre Citofonare Rai2 (nonostante gli ascolti poco generosi dell'anno scorso) - una frecciatina che va a colpire direttamente i vecchi vertici. "Finalmente siamo in una rete viva" ha detto la moglie di Lucio Presta, incalzata da Super Simo: "Sembrava di stare in una roba... Non lo voglio dire". E non l'ha detto, pur dicendo tutto.

Per la quota 'silurati' ci ha pensato Pierluigi Diaco a rispolverare la questione, salutando Bianca Guaccero - 'congedata' da Detto Fatto e rimasta a bocca asciutta - e augurandole il meglio per il suo futuro professionale (per ora lontano dalla Rai). Il conduttore del nuovo format di Rai 2 Bellama' è stato invitato a 'tagliare' da Massimo Bernardini, che probabilmente spazientito dalla lunghezza del suo intervento si è lasciato sfuggire un inequivocabile gesto delle forbici a favore di telecamera del suo pc (beccato sulla piattaforma webinar). Non c'è due senza tre, sempre Diaco non ha trattenuto le risate - sotto i baffi - quando la direttrice dell'intrattenimento daytime Simona Sala ha presentato Serena Bortone sbagliando il nome del programma, che da Oggi è un altro giorno è diventato Domani è un altro giorno. Gaffe non andata "via col vento", ma incassata dalla padrona di casa del talk pomeridiano di Rai 1 che ha ribadito il titolo giusto almeno quattro volte. Uno sberleffo a debita distanza che riaccende i riflettori su presunte ruggini, neanche troppo vecchie, tra Diaco e Bortone. Il primo molto vicino a Giorgia Meloni, la seconda alle fila del Pd, in costante lotta - pare - sul campo televisivo. Cheese.