"Ron" su Disney+ è il cartone non di Natale da vedere durante queste feste (o quando si è a casa malati)

Un'immagine di Ron - un amico fuori programma

Durante le feste di Natale tutte le tv e le piattaforme di streaming traboccano di film, serie, cartoni animati e show natalizi. Disney+, in tal senso, non può certo fare eccezione, considerato che il pubblico di riferimento è costituito per lo più da giovanissimi (ma per gli adulti c'è Star).

Però poi capita di imbattersi quasi casualmente in un film di animazione che con le feste di fine anno non c'entra nulla e di pensare che, nonostante tutto, è proprio questo il film che tutti dovrebbero guardare in questi giorni di regali e celebrazioni in famiglia. Oppure, come è successo a noi, in una di quelle mattine in cui si resta a casa con qualche linea di febbre e si vuole guardare qualcosa che ci scaldi il cuore.

Il film di animazione di cui stiamo parlando si intitola Ron - un amico fuori programma (Ron's gone wrong il titolo originale), è uscito il 15 dicembre su Disney+ (dopo essere stato al cinema) ma non è stato realizzato né dalla Disney né dalla Pixar, bensì dalla 20th Century Studios. Ecco la nostra recensione di quello che a nostro avviso è un piccolo capolavoro.

"Ron - un amico fuori programma", la trama del film

In sintesi ecco di cosa parla questo cartone animato: Barney Pudowski è un adolescente di origini russe che vive in una immaginaria cittadina degli USA chiamata Nonsuch. Nella sua scuola, così come in tutto il mondo, tutti hanno un B-bot, un robottino progettato dall'azienda Bubble per essere il miglior amico dei bambini e dei ragazzi, nonché per aiutarli a stringere amicizia con altri coetanei.

Tutti hanno un B-bot, tranne Barney, che sperava tanto di riceverlo come regalo di compleanno. Il padre e la nonna, con cui vive, si accorgono della delusione del ragazzo e provano a rimediare, ma tutto quello che possono permettersi è di comprare sottobanco un robot difettoso perché caduto dal camion che li trasportava.

E così Barney ha il suo B-bot, che però è molto diverso dagli altri. Sì, insomma, è un po' difettoso: nei movimenti, nelle capacità informatiche, e soprattutto nel modo in cui impara a conoscere il suo amico Barney. Eppure, ovviamente, i due impareranno a conoscersi e a volersi bene, come e più di tutti gli altri.

Questo il trailer ufficiale in italiano di Ron - un amico fuori pgrogramma.

Questo il trailer di Ron's Gone Wrong in inglese: nella versione originale, Ron è doppiato da Zach Galifianakis, attore protagonista di Una notte da leoni

Perché ci è piaciuto Ron

Barney è un bravo ragazzo, è molto timido e insicuro, viene spesso preso in giro dai suoi compagni di scuola, eppure conserva un cuore buono, che non è diventato scuro neanche quando è morta sua mamma.

Barney ha una famiglia un po' bislacca, con la nonna che alleva animali in giardino e il papà che vende improbabili gadget via telemarketing per mantenere come meglio può la famiglia.

Barney, insomma, non è certo uno dei ragazzi più popolari della sua scuola, e l'insegnante che prova ad aiutarlo non fa altro che metterlo ulteriormente in imbarazzo.

Eppure, quando riceve il suo B-bot (che in italiano ha la voce del grande Lillo Petrolo), Barney è la persona più felice del mondo, e anche se Ron ha qualche problemino lui non si scoraggia, non chiede di cambiarglielo ma si ingegna come può per "aggiustarlo", o meglio programmarlo in qualche modo.

In pratica, Barney ci ricorda in ogni scena la dolcezza dell'accontentarsi, la gratitudine per un regalo nonostante i suoi difetti, la forza d'animo che bisogna avere, quando si ha la sua età, per non farsi sopraffare dai bulli senza però diventare come loro.

E anche nell'ovvio lieto fine del film Barney dimostra di essere un ragazzo speciale, generoso in modo disinteressato, che fa la cosa giusta sempre e comunque. E se non è questo il messaggio migliore da trasmettere ai nostri figli per Natale, allora non sappiamo proprio quale possa essere.

Voto: 8