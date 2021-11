Salerno e Peron, prima della complicità una furiosa lite: "Le sue coreografie non mi piacevano"

Sabrina Salerno a Ballando con le stelle sta facendo scintille. I complimenti non mancano e neanche le critiche, ma lei ha saputo incassare e andare avanti. Con il suo maestro, Samuel Peron, c'è una bellissima affinità, ma non è sempre stato così: se oggi si affiderebbe a lui "bendata", prima della terza puntata aveva messo in dubbio anche le sue capacità di coreografo. Salerno si è raccontata al settimanale Oggi ed ha parlato, in particolare, della sua esperienza nel programma di Milly Carlucci fornendo alcuni particolari scottanti.

Sabrina Salerno e Samuel Peron dalle stalle alle stelle

La showgirl ha confidato al settimanale di aver avuto una lite abbastanza importante con Samuel Peron poco prima della terza puntata del programma: "Prima della terza puntata abbiamo litigato, è stato un disastro, volevo lasciare il trasmissione. Mi chiedeva più grinta, mentre io stavo ancora prendendo le misure. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Poi Mietta, con cui sono amica da 30 anni, è andata via e io mi sono ritrovata da sola. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano". Insomma un vero e proprio attacco al ballerino che da anni collabora con Milly Carlucci.

Per fortuna, però, Salerno si è resa conto dell'errore ed ha amesso le sue colpe: "Poi mi sono resa conto che stavo facendo tutto da sola e gli ho chiesto scusa. È stato difficile per me ammettere di avere sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste. Grazie a guesto programma mi so mettendo in discussione".

Adesso Sabrina ballerebbe con Samuel ad occhi chiusi, "bendata" come dice lei a Oggi, e non abbandonerebbe più il programma, anzi, ha chiesto a Samuel di indicargli il nome di un maestro a Treviso (dove vive con il marito e il figlio, ndr), "voglio ballare tre volte a settimana" e poi aggiunge di volersi candidare per il Ballando con le Stelle francese.