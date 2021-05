Samanta Togni lascia 'I Fatti Vostri': l’annuncio e i motivi dell’addio

È durata solo una stagione l’esperienza a 'I Fatti Vostri' di Samanta Togni. La ballerina, che aveva preso il posto di Roberta Morise accanto a Giancarlo Magalli nel settembre scorso, ha spiegato i motivi che l’hanno indotta a interrompere il rapporto professionale con lo storico programma di Rai2 nel corso di un’intervista in cui ha fatto riferimento a nuove avventure lavorative. "L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma", ha spiegato la ex professionista del dance show Ballando con le stelle: "Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina".

Contrariamente alla collega Adriana Volpe che abbandonò il programma per le arcinote vicende finite in tribunale, ottimi, dunque, restano i rapporti con Magalli che, al momento, non ha ancora commentato la scelta della sua compagna professionale, al timone anche di 'Domani è domenica', in onda ogni domenica mattina su Rai2.

Chi sostituisce Samanta Togni a I Fatti Vostri

La stagione televisiva sta per volgere a termine e, fino alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai, non è dato sapere chi prenderà il posto di Samanta Togni accanto a Giancarlo Magalli confermatissimo al suo posto proprio come il programma di Rai2. Non è da escludere il ritorno di Roberta Morise che è stata presenza femminile de 'I Fatti Vostri' per due edizioni, più precisamente dal 2018 al 2020, ma tutto può succedere.