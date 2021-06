Sonia Bruganelli opinionista al Gf Vip: la reazione di Paolo Bonolis e la replica della moglie

In attesa delle conferme ufficiali, si scaldano i rumor sulla prossima edizione del Gf Vip. Alla conduzione sempre Alfonso Signorini, con nuovi concorrenti e nuovi opinionisti. Tra i possibili nomi che commenteranno il nuovo Gf Vip ci sono in pole position Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. E proprio il marito di quest'ultima, Paolo Bonolis, ha commentato ironicamente l’indiscrezione.

Sonia Bruganelli opinionista al Gf Vip, la replica di Paolo Bonolis

Condividendo su Instagram lo screenshot di una delle testate che aveva citato la notizia, Bonolis ha commentato scherzosamente taggando il padrone di casa Alfonso Signorini: "E mo' so ca..i tuoi", con tre faccine sorridenti. Dopo un po' tra i commenti al post è comparsa la replica della diretta interessata, Sonia Bruangelli. "Beh è bello che tu stia imparando ad usare il web a mie spese", ha scritto rivolgendosi al marito.

Giorni fa Tommaso Zorzi aveva chiesto già chiesto un commento a Bonolis circa queste indiscrezioni durante il suo 'Punto Zeta'. "Non mi appassiona il genere", aveva detto Bonolis parlando del programma, ma per quanto riguarda le scelte della moglie era stato chiarissimo: "Se lo fa vuol dire che le piace farlo e sono contento che lo faccia". Del resto "mica devo darle io il permesso, non è un problema", aveva aggiunto. E se Sonia Bruganelli sarà in tv nelle vesti di opinionista per commentare quello che succede tra i vip nella Casa, Bonolis la guarderà. "Purché quel giorno non giochi qualche squadra di calcio!", aveva concluso.