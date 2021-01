Il Premio Oscar Susan Sarandon in esclusiva tv italiana a 'Che tempo che fa'

Gran colpo Fabio Fazio. Il Premio Oscar Susan Sarandon sarà ospite in esclusiva tv italiana a 'Che Tempo Che Fa', domenica 31 gennaio su Rai Tre alle 20.

Interprete di oltre 160 film, tra cui l'intramontabile cult 'Thelma & Louise', di cui ricorre quest'anno il 30° anniversario dall'uscita, nella sua straordinaria carriera Susan Sarandon ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Premio Oscar come Miglior attrice protagonista per 'Dead Man Walking' nel 1996, un Premio BAFTA per 'Il Cliente' nel 1995, oltre ad altre quattro candidature per l'Oscar, nove per il Golden Globe e cinque per gli Emmy Awards, ed è stata diretta da alcuni dei più importanti registi al mondo, tra i quali Mario Monicelli, Ridley Scott, Tim Robbins, Xavier Dolan, Peter Jackson, Robert Redford, John Turturro e Oliver Stone.

Celebre anche per il suo impegno sociale e per le sue battaglie, Susan Sarandon è stata arrestata diverse volte per disobbedienza civile, l'ultima nel 2018 durante una manifestazione non autorizzata contro Trump e le politiche migratorie del governo americano.