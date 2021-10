Tale e Quale Show, anticipazioni sesta puntata: la lista delle imitazioni e il quarto giudice

Appuntamento venerdì 22 ottobre, alle 21.25 su Raiuno, con la quinta puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Anche in questa undicesima edizione il programma si sta confermando leader del prime time del venerdì sera con ottimi risultati in termini di ascolti e interazioni social. Gli 11 protagonisti (13, considerando il trio dei Gemelli di Guidonia) continuano a imitare i big della musica nazionale e internazionale, rigorosamente dal vivo.

Le imitazioni della puntata

Accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, ecco in quali popstar dovranno immedesimarsi gli artisti sul palco nella quarta puntata:

Francesca Alotta onorerà il ricordo di Mia Martini

Deborah Johnson sarà Shirley Bassey

Federica Nargi imiterà Romina Power

Stefania Orlando vestirà i panni di Cher

Alba Parietti sarà Amanda Lear

Dennis Fantina si immedesimerà in Riccardo Cocciante

I Gemelli di Guidonia proveranno il poker con Il Volo

Biagio Izzo interpreterà Angelo Branduardi

Simone Montedoro se la vedrà con Julio Iglesias

Pierpaolo Pretelli si metterà nei panni di Cesare Cremonini

Ciro Priello farà rivivere il mito di Michael Jackson

Chi sarà il quarto giudice?

A giudicare le performance saranno i tre giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, oltre ad un quarto giudice misterioso, un imitatore, che non è stato ancora comunicato dalla produzione (nelle puntate precedenti hanno ricoperto questo ruolo Vincenzo De Lucia e Francesca Manzini, mentre la scorsa settimana è tornato Vincenzo Salemme).

Come si vota

Al voto della giuria si aggiunge quello dei compagni - visto che ogni artista ha la possibilità di partecipare alle votazioni dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare, o anche auto-votarsi - e anche quello del pubblico a casa, che da quest'anno può esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter e le tre esibizioni più votate porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata.

Dove eravamo rimasti: la classifica provvisoria

Sette giorni fa i vincitori di puntata sono stati i Gemelli di Guidonia grazie a una perfetta interpretazione dei New Trolls con 'Quella carezza della sera' (per loro si tratta del terzo successo fino a questo momento). Seconda posizione per Dennis Fantina-Brian Johnson, terzi a pari merito Stefania Orlando-Blondie e Pierpaolo Pretelli-Irama. La classifica provvisoria vede ora in testa i Gemelli di Guidonia, seguiti da Deborah Johnson e Dennis Fantina.