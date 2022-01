Speciale Tg1 Quirinale, bomba di Lucia Annunziata: "Da Mentana neanche una donna". Monica Maggioni sbianca

Aria di novità al Tg1. Con la direzione di Monica Maggioni il telegiornale dell'ammiraglia sta cambiando veste, indossando abiti decisamente più freschi e vivaci - a cominciare dal ritorno di Elisa Anzaldo alla conduzione dell'edizione delle 20 - e perfino un evento storico e istituzionale come l'elezione del Presidente della Repubblica viene seguito in modo diverso.

Al posto di Francesco Giorgino, volto delle dirette politiche del Tg1, a seguire la corsa al Quirinale troviamo proprio la Maggioni, che ieri, nel primo giorno di votazioni, ha messo su uno speciale invitando in studio Alberto Matano e Serena Bortone - volti di punta di Raiuno, ormai però sganciati dal commento policito -, Marcello Sorgi e Lucia Annunziata. Una lunga diretta che si è chiusa dopo il Tg1 delle 20, al termine del primo scrutinio, e ha lanciato il guanto di sfida alla nota (e commentatissima) maratona Mentana. Se l'intento della direttrice era velato, la conduttrice di Mezz'ora in più ha lanciato una vera e propria bomba: "Da Mentana non c'è neanche una donna".

Parole che hanno lasciato di stucco Monica Maggioni. La direttrice del Tg1 è rimasta in silenzio per una frazione di secondo, visibilmente a disagio. "Ti ho messo in imbarazzo" ha incalzato Lucia Annunziata, poi liquidata dalla padrona di casa: "Mh... Va bene, questa non l'abbiamo sentita". Sigla.

Da Mentana, però, qualche donna c'era. Come Agnese Pini, direttrice de La Nazione, e Monica Guerzoni del Corriere della Sera.