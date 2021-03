Il trailer di "Senza rimorso", il nuovo film hollywoodiano di Stefano Sollima che uscirà ad aprile su Prime

L'attesa è quasi finita: la data di uscita di "Without Remorse - Senza rimorso" è il 30 aprile su Amazon Prime Video. Meno di due mesi, quindi, e poi vedremo il nuovo film hollywoodiano del "nostro" Stefano Sollima: diamo uno sguardo al trailer e a tutte le anticipazioni.

L'attesissimo trailer di "Tom Clancy's Without Remorse" di Stefano Sollima

Amazon ha distribuito il trailer del film di Sollima tratto dagli scritti di Tom Clancy: il protagonista, del trailer come del film, è Michael B. Jordan. Di seguito il trailer doppiato in italiano...

E la sua versione originale in inglese: per capire l'attesa che sta generando questo film, il video qui sotto ha già raggiunto il milione di visualizzazioni in poche ore dal release di Amazon

Di che cosa parla "Without Remorse" di Stefano Sollima

In Senza Rimorso di Tom Clancy, l’esplosiva storia delle origini dell’action hero John Clark – uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan - un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta, rivela una cospirazione internazionale. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) è disposto a tutto per trovare gli assassini.

Unendo le forze con una collega Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell), nella sua missione Kelly rivela involontariamente un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione.

Il cast di "Senza Rimorso di Tom Clancy"

Il film diretto da Stefano Sollima è stato sceneggiato da Taylor Sheridan e Will Staples. I produttori sono Akiva Goldsman, Josh Appelbaum, André Nemec, e lo stesso Michael B. Jordan.

Nel cast, oltre a Jordan, ci sono Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo, Todd Lassance, Cam Gigandet, Luke Mitchell e Guy Pearce.

Breve ripasso sulle opere di Stefano Sollima

Nel caso non vi ricordaste chi è Stefano Sollima (un'amnesia può capitare...): suo padre era Sergio, che Quentin Tarantino ha definito "uno dei più grandi cineasti dello spaghetti western assieme a Sergio Leone e Sergio Corbucci", e che ha diretto film come Città Violenta e diversi sceneggiati televisivi sul personaggio di Sandokan, interpretato da Kabir Bedi.

Figlio d'arte, Stefano Sollima ha imparato il mestiere di regista sui set del padre. La sua prima esperienza all'estero arriva da giovanissimo, quando lavora come cameraman e documentarista per emittenti come NBC,CBS e CNN.

Inizia poi a dirigere qualche fictio, in particolare Un posto al sole, La Squadra e Ho sposato un calciatore. Nel 2008 il grande salto, quando realizza la serie tv di Romanzo Criminale; poi al cinema con A.C.A.B. e di nuovo in tv con le prime due stagioni di Gomorra. Di nuovo cinema con Suburra e di nuovo tv con ZeroZeroZero.

Nel 2018 il debutto a Hollywood con Soldado, in cui dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin. A questo punto la carriera internazionale di Stefano Sollima è definitivamente lanciata, e arriva la chiamata per dirigere Without Remorse, che uscirà il 30 aprile su Amazon Prime Video.