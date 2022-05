Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole riportano i dettagli di alcune delle storie del momento che si svilupperanno negli appuntamenti in onda da lunedì 23 a venerdì 27 maggio 2022: l'inaspettata gravidanza di Lara, la decisione di Silvia, le indagini di Franco sul problema a cui si è esposta la figlia Bianca saranno alcune delle trame raccontate in onda, come sempre, alle 20.40 su Rai Tre. Di seguito, tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 maggio 2022

Silvia rimanda la sua partenza per Bari per il bene della figlia Rossella che avrà un duro faccia a faccia con Ornella dopo lo scontro con Virginia. Riccardo, intanto, insiste a trovare un dialogo con la giovane specializzanda che si troverà in seria crisi anche in seguito a un errore medico che avrebbe potuto uccidere un suo paziente e dall'inaspettato riavvicinamento tra i suoi genitori.

Lara è determinata più che mai a portare avanti la sua inaspettata gravidanza, trovando l'ostilità di Ferri contro cui si pone Filippo. Nel frattempo Angela e Franco si impegnano a risolvere insieme a Bianca il caso delle challenge, mentre Micaela e sua sorella Manuela chiedono a Niko di poter trascorrere le vacanze estive con il piccolo Jimmy.

Guido decide di partire per Siena insieme a Mariella con lo scopo di scoprire la verità sul dottor Sarti che si troverà alla tanto attesa resa dei conti con Cerruti. Infine, riprendono le operazioni speciali anti-camorra che gettano nel panico tutti gli abitanti del quartiere, convinti che gli affiliati del clan Argento potrebbero riorganizzarsi per un attacco ancora più grande e pericoloso.