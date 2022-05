Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni della soap di Rai 3 nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 giugno 2022 restano sulle storie di Raffaele che affronta una situazione delicata, ma raccontano anche del ritorno di Cristina, la figlia di Roberto che si troverà a conoscere Lara... Spazio poi agli altri abitanti di Palazzo Palladini che, da Michele a Jimmy, occuperano gli appuntamenti in onda ogni sera alle ore 20.40 circa ad esclusione, eccezionalmente, di giovedì 2 giugno.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022

Viola e Ornella si accorgono che Raffaele ha qualcosa di strano. L'uomo preferisce omettere la verità del pericoloso ricatto al quale è stato sottoposto pur di tenere la sua famiglia al sicuro, decidendo così di affrontare da solo i criminali. A un certo punto però arriverà il momento di dover mentire a tutti. Si confida così con Elvira a cui racconta la verità su ciò che gli sta capitando. La donna, però, senza volerlo, potrebbe provare ad aiutarlo con il consiglio sbagliato...

Cristina torna a Napoli per fare una sorpresa al padre. Resta però sorpresa dalla presenza di Lara e Roberto cerca le parole giuste per spiegarle il motivo della sua presenza. Intanto prosegue l'amicizia della piccola con Jimmy, ancora diviso tra i consigli di Serena e quelle di Micaela.

Stefano ci riprova con suo fratello Riccardo al fine di ottenere la vendita della proprietà di famiglia. Il rifiuto scatena in lui un eccesso di nervosismo che finirà per colpire anche qualcuno del tutto incolpevole al Vulcano. Nel frattempo Michele decide di tornare a condurre il suo programma radiofonico; Cerruti è pronto a dare una seconda possibilità a Bruno, ma Mariella fa di tutto per impedirglielo.