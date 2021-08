Quanto caldo farà a Ferragosto (città per città)

Confermate le prime previsioni in vista del fine settimana, con l'Italia ancora alle prese con l'anticiclone africano, che non mollerà la presa dispensando calore a 40°C

In arrivo, senza troppi giri di parole, il weekend più caldo di tutto l'Estate. Confermate le prime previsioni in vista del fine settimana di Ferragosto con l'Italia ancora alle prese con l'anticiclone africano, che non mollerà la presa dispensando calore a 40°C. Possibili improvvisi temporali, anche violenti, su alcune regioni. Ecco le previsioni, città per città, di un weekend che si preannuncia complesso sul fronte del caldo.

Previsioni meteo sabato 14 e domenica 15 agosto

Il caldo estremo trasportato da una vasta area anticiclonica di origine sub-tropicale andrà avanti fino al prossimo weekend,e questa volta a farne le spese saranno soprattutto le regioni del Centro Nord. Infatti, oltre al tanto sole e all'estrema stabilità atmosferica, le temperature sono previste in ulteriore aumento proprio tra sabato 14 e domenica 15 agosto con picchi fino a 40°C specie sulle basse pianure di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Caldo soffocante anche al Centro specie nelle zone interne di Toscana e Lazio. Nel dettaglio, a Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Prato, Macerata e Napoli si toccheranno i 37°C, 39-40°C invece saranno possibili a Firenze e Bologna, 38 a Roma.

Ecco quindi servito un Ferragosto a dir poco rovente con il sole e il caldo che la faranno da padrona su tutta l'Italia per la gioia dei tanti che si metteranno in viaggio verso le località di villeggiatura. Gli esperti de iLMeteo.it non escludono il rischio di intensi rovesci temporaleschi sull'arco alpino in locale sconfinamento fin verso le vicine pianure lombarde, venete e friulane.

Molto caldo anche al Sud, anche se con qualche grado in meno rispetto a questi giorni record. Oltre al caldo si dovrà tenere conto anche dell'afa che diventerà via via più fastidiosa dopo il tramonto e per tutta la notte dato che l'umidità tenderà a salire fino al 60-70% (disagio fisico importante per le persone più fragili, come bambini e anziani).

Per 3bmeteo.com venerdì, sulle zone centrali della Val Padana si raggiungeranno picchi di 35/36°C, fino a 38°C sulle zone interne di Toscana ed in Umbria, le stesse che si registreranno su Campania interna, Tavoliere, Materano, Cosentino e Sicilia interna. Punte superiori in Sardegna, intorno a 40°C sul Campidano. Sabato poche variazioni su tutta Italia, mentre a Ferragosto ancora qualche grado in più soprattutto al Nord con massime fino a 38°C sulla bassa Val Padana, così come sulle interne tirreniche, Marche, Materano e Campidano, 39/40°C sul Tavoliere. Farà caldo anche di notte, quando l'umidità sarà più elevata con l'afa alle stelle sui grandi centri urbani e sui litorali.

La mappa del caldo città per città

Le previsioni e le allerte del Ministero della Salute:

Cosa fare in caso di ondate di calore

Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo non è sufficiente. Se, ad esempio, il tasso di umidità è molto alto, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera efficiente e la temperatura corporea può aumentare fino a valori così elevati da danneggiare organi vitali. La capacità di termoregolazione di una persona è condizionata da fattori come l'età, le condizioni di salute, l'assunzione di farmaci. I soggetti a rischio sono: le persone anziane o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.

Per questo, durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore vi consigliamo di seguire queste semplici norme di comportamento:

non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;

in casa, proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo;

bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri.

indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.