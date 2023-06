Meteo, oggi allerta arancione e poi una settimana di temporali: le zone più colpite 

Altro che estate. Il maltempo e instabilità continuano a essere predominanti sull'Italia, che si prepara ad affrontare una nuova settimana di precipitazioni, anche intense. Per la giornata di oggi, lunedì 5 giugno, è stata diramata un'allerta arancione per criticità idraulica in Emilia-Romagna su bassa collina, pianura, costa romagnola e pianura bolognese. Rischio frane e piene dei corsi d'acqua minori sull'alta collina romagnola in vista dei temporali previsti su tutta la regione. Una giornata di allerta che apre una settimana all'insegna delle piogge: con l'anticiclone che fatica a conquistare stabilità sul Mediterraneo, le condizioni continueranno ad essere perturbate, con lo Stivale che dovrà fare i conti con una bassa pressione locale a lentissima evoluzione, non un vero e proprio vortice ma una zona incline alla formazione di temporali, soprattutto diurni ma localmente anche notturni. La sua presenza caratterizzerà buona parte della nuova settimana muovendosi dall'area tirrenica ai Balcani nei giorni 5-8 giugno.

Meteo, una settimana di temporali

Secondo gli esperti di 3bmeteo, la giornata di lunedì 5 giugno sarà caratterizzata da forti temporali nel pomeriggio sulle zone interne delle regioni centro settentrionali e in parte anche al Sud soprattutto sulla Sicilia. Una forte instabilità che durerà anche nella giornata di domani, martedì 6 giugno, dove il maltempo sarà concentrato sulle zone del Nord e soprattutto sul Nordest. Il "copione" dovrebbe rimanere il medesimo anche per le giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno: condizioni più soleggiate sui litorali e temporali nell'entroterra, anche di forte intensità.

Nella seconda parte della settimana la bassa pressione sulle Isole Azzorre si avvicinerà alla Spagna richiamando sul Mediterraneo occidentale un blando promontorio anticiclonico di matrice africana. L'effetto sarà comunque limitato, con alcune correnti fresche provenienti dal nordest europeo continueranno ad affluire verso l'Europa centrale. Venerdì 9 e sabato 10 giugno sono previsti nuovi temporali pomeridiani, soprattutto sulle zone montuose, con i litorali che saranno meno esposti. Rimane un'incognita domenica 11 giugno, con l'instabilità che potrebbe tornare con prepotenza, portando forti temporali sulle regioni settentrionali. Temperature stabili, con punte di 27-28 gradi sulle pianure del Nord, le zone interne del Centro e le Isole maggiori.